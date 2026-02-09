MOP anuncia cierres intermitentes en la vía Macaracas – La Villa por instalación de vigas

Trabajos en puente sobre la quebrada Común afectarán tráfico en la vía Macaracas – La Villa

• Los trabajos programados en la vía Macaracas – La Villa se llevarán a cabo en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., afectando el sector cercano a la reserva El Colmón.

(09/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunica a los conductores y residentes que utilizan la vía Macaracas – La Villa sobre la ejecución de cierres intermitentes programados para esta semana. Estas medidas responden a los trabajos de izaje de vigas que se llevarán a cabo en el puente ubicado sobre la quebrada Común, como parte de los proyectos de mejora de la infraestructura vial en la provincia.

Cronograma y ubicación de los trabajos

Las labores de ingeniería se desarrollarán los días miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026. La institución ha establecido un horario de intervención que comprende desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. durante ambas jornadas.

El punto específico de la intervención se localiza en la vía Macaracas – La Villa, específicamente a la altura del kilómetro 34+500. Esta zona se encuentra dentro del área de la reserva El Colmón, en las proximidades de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en el distrito de Macaracas.

Medidas de seguridad vial

Para mitigar riesgos durante las maniobras de izaje, el área de trabajo contará con señalización preventiva rigurosa y la supervisión de personal de seguridad vial. El Ministerio de Obras Públicas solicita a los usuarios de la vía prestar especial atención a las indicaciones de los banderilleros y respetar los dispositivos de control de tránsito colocados en el sitio.

La institución reitera la importancia de estas labores para garantizar una conectividad segura y eficiente. Asimismo, el MOP agradece la comprensión de la ciudadanía y ofrece disculpas por los inconvenientes temporales que estas actividades de mantenimiento y construcción puedan generar en el desplazamiento diario hacia y desde Macaracas.

