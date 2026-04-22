MOP anuncia cierre total del Puente de las Américas por pruebas de carga estructural

El Ministerio de Obras Públicas realizará una prueba de carga controlada para recopilar datos técnicos y garantizar la seguridad de los usuarios en la vía transístmica.
Cierre del Puente de las Américas: MOP evaluará la capacidad estructural de la vía
• Conductores deberán utilizar el Puente Centenario como ruta alterna ante el cierre total del Puente de las Américas programado para la noche del 23 de abril.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó que, como parte del programa de evaluaciones técnicas permanentes, se ejecutará una prueba de carga estructural en el Puente de las Américas. Esta intervención técnica hace necesario el cierre total de la vía para garantizar la precisión de las mediciones y la seguridad del personal especializado.
Cronograma y detalles de los trabajos
Las labores de inspección están programadas para el jueves 23 de abril, iniciando a las 10:00 p.m. y extendiéndose hasta las 2:00 a.m. del viernes. El objetivo primordial de esta prueba es evaluar el comportamiento real de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, lo que permitirá a los ingenieros recopilar información técnica actualizada sobre la integridad del puente y asegurar condiciones óptimas para el tránsito de vehículos.
Rutas alternas y recomendaciones
Ante la interrupción del tráfico sobre el Puente de las Américas, la institución recomienda a los conductores y usuarios que necesiten desplazarse hacia o desde el área oeste utilizar el Puente Centenario como vía alterna durante las cuatro horas de duración de los trabajos.
Seguridad y señalización
El MOP ha solicitado a los usuarios atender estrictamente las señalizaciones instaladas en las zonas de acceso y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y del personal autorizado en el sitio. La entidad destaca que estas acciones forman parte de un proceso preventivo esencial para la seguridad vial nacional. El ministerio ofrece disculpas por los inconvenientes temporales y agradece la colaboración ciudadana en estas tareas de mantenimiento de infraestructura crítica.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *