MOP realiza cierres parciales en la vía Centenario por trabajos de rehabilitación

Trabajos en vía Centenario causarán cierres nocturnos hasta el 6 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá anunció cierres parciales nocturnos en la vía Centenario del 4 al 6 de septiembre para realizar trabajos de rehabilitación y reposición de losas de hormigón.

Conductores que transitan por la vía Centenario deberán tomar precauciones y considerar rutas alternas debido a los cierres parciales nocturnos programados para labores de mantenimiento y reposición de losas de hormigón.

(05/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha comunicado a los conductores que transitan por la vía Centenario que se realizarán cierres parciales como parte de los trabajos de rehabilitación en curso. Estos cierres, destinados a la reposición de losas de hormigón, buscan mejorar la infraestructura vial y la seguridad en una de las arterias principales del país.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el jueves 4 hasta el sábado 6 de septiembre de 2025, en un horario nocturno de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. Las zonas específicas de intervención son los puentes que cruzan el ferrocarril y el río Caimito, en la dirección que va desde el Puente Centenario hacia el Estadio Rod Carew.

Debido a estas labores, el MOP hace un llamado a los conductores para que extremen precauciones. Se recomienda estar atentos a la señalización que se colocará en la zona de construcción y considerar rutas alternas para evitar congestiones.

La entidad ofreció disculpas por los inconvenientes que estos cierres puedan generar y agradeció la colaboración de la ciudadanía, destacando que estas acciones son necesarias para garantizar el buen estado y la seguridad del tramo vial.