MOP ejecuta mejoras viales en Pinogana, Chepigana y Santa Fe

El MOP en Darién intensifica mantenimiento vial en cuatro comunidades

• Con la aplicación de asfalto caliente y riego de material selecto, el MOP en Darién continúa su plan de mantenimiento para asegurar vías terrestres más seguras y accesibles.

(06/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) desarrolló esta semana un conjunto de trabajos de mantenimiento vial en varios puntos de la provincia, beneficiando directamente a comunidades en los distritos de Pinogana, Chepigana y Santa Fe. Las intervenciones buscan garantizar la seguridad y accesibilidad para los residentes y productores locales.

Mantenimiento en Pinogana y Chepigana

En el distrito de Pinogana, los equipos del MOP se concentraron en la comunidad de Los Pavitos, donde se ejecutaron trabajos de conformación de calzada a lo largo de un tramo de 350 metros.

Simultáneamente, las labores se extendieron al corregimiento de La Palma, perteneciente al distrito de Chepigana. En este sector, además de la conformación de la superficie, se realizó la limpieza de cunetas a lo largo de 700 metros, una acción crucial para el manejo de aguas pluviales y la durabilidad de las vías.

Parcheo y Riego en Santa Fe

El distrito de Santa Fe también fue incluido en el cronograma de mejoras. Específicamente, el tramo que conecta Agua Fría con Palmira recibió trabajos de parcheo superficial caliente. Para esta intervención se aplicaron 40 metros cúbicos de asfalto caliente, cubriendo una distancia de 3.2 kilómetros.

Adicionalmente, en la comunidad de Nicanor, el MOP ejecutó labores de riego de material selecto, conformación de calzada y limpieza de cunetas. Estas tareas combinadas abarcaron una longitud de 1.9 kilómetros.

Estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento continuo que sostiene el MOP, reafirmando el compromiso con la infraestructura vial de Darién.