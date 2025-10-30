MOP presenta Estudio de Impacto Ambiental del tramo Santa Rita – Sierra Llorona de la Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita

Desarrollo y turismo: MOP impulsa la ejecución de la Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita en Colón con foro público

• El foro, celebrado en Sabanitas, Colón, tuvo como objetivo presentar los detalles técnicos y ambientales de la obra vial, que busca impulsar el desarrollo integral de la Costa Arriba de Colón.

(29/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), realizó el Foro Público del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III del tramo Santa Rita – Sierra Llorona. Este tramo corresponde al proyecto de Diseño y Construcción de la Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita, en la provincia de Colón.

El foro se llevó a cabo en el gimnasio del Instituto Benigno Jiménez Garay, en Sabanitas, y contó con la participación de autoridades del MOP, Mi Ambiente, y representantes de las comunidades y el sector turismo. El objetivo fue presentar a la comunidad los detalles técnicos, ambientales y sociales del proyecto, y recabar sus aportes dentro del proceso de evaluación ambiental.

Desarrollo Integral para la Costa Arriba

El ingeniero Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del MOP, explicó que este foro constituye una etapa clave para avanzar con la ejecución de este importante corredor vial. Subrayó que la obra impulsará el desarrollo integral de la Costa Arriba de Colón.

“Hoy estamos presentando el estudio de impacto ambiental a la comunidad para explicar las etapas de construcción y los beneficios que traerá esta obra. La Costa Arriba de Colón es un tesoro nacional, y este proyecto busca llevar desarrollo, turismo y mejor conectividad a toda la región”, destacó Peregrina.

La actividad contó con la participación activa de moradores y líderes comunitarios de Santa Rita, Sabanitas, María Chiquita, Portobelo y Santa Isabel.

Respaldo del Sector Comunitario y Turístico

Los representantes comunitarios manifestaron su apoyo a la ejecución del proyecto, denominado Corredor del Caribe.

• Yira Molinar, presidenta del Comité de Gestión Turística del distrito de Santa Isabel, afirmó que la obra representa una oportunidad de transformación, brindando «esperanza y una mejor calidad de vida a los lugareños» y conectando a la región con el progreso esperado por años.

• Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, indicó que la nueva carretera generará oportunidades económicas y sociales para la comunidad, los pequeños y grandes empresarios. Subrayó que es «la vía del progreso que garantiza un acceso más rápido a la salud, al comercio y al turismo”.

Detalles Técnicos del Corredor Vial

El tramo Santa Rita – Sierra Llorona es parte del proyecto global Carretera Quebrada Ancha – María Chiquita, el cual contempla el diseño, construcción y financiamiento de 27.5 kilómetros.

La carretera contará con:

• Dos carriles.

• Pavimento de hormigón asfáltico.

• Hombros.

• Tres puentes vehiculares.

• Sistemas de drenaje y señalización moderna.

La obra es ejecutada por el MOP a través del Consorcio Transeq–Estrella y actualmente registra un avance físico del 31% en el tramo que va de Sierra Llorona a María Chiquita.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Con la realización de este foro, el MOP reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la gestión ambiental responsable, esenciales para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades colonenses.