MOP habilita dos carriles en la Vía Transístmica a la altura de El Guarumal

Apertura parcial de la Vía Transístmica para vehículos livianos y transporte público

• El Ministerio de Obras Públicas mantiene la prohibición para equipo pesado en el sector de El Guarumal mientras culminan las labores en el talud.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que, debido al progreso en las obras de estabilización y rehabilitación que se realizan en la Vía Transístmica, se procederá con la apertura de dos carriles en el área de la comunidad de El Guarumal, provincia de Colón. Esta medida, coordinada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), permitirá la circulación de un carril por sentido exclusivamente para vehículos livianos y unidades de transporte público a partir de las 12:00 m.d. de este jueves 8 de enero de 2026.

Restricciones y seguridad en el área

Pese a la apertura parcial, las autoridades enfatizaron que se mantiene estrictamente prohibido el tránsito de equipo pesado por este sector. Los conductores de vehículos de carga deberán seguir utilizando la autopista como ruta alterna mientras los equipos técnicos finalizan los trabajos de estabilización del talud. Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, el área dispondrá de señalización vial reforzada y la supervisión constante de agentes de la Policía de Tránsito y unidades de la ATTT.

Rutas alternas y accesos habilitados

Como parte del plan de manejo de tráfico, el MOP informó que la autopista conserva una garita exonerada de pago para aquellos usuarios que opten por el acceso a través de la comunidad de El Giral. Del mismo modo, la salida por Quebrada Ancha permanece habilitada para facilitar el flujo vehicular hacia las zonas aledañas.

La institución agradeció la comprensión de los residentes y comerciantes de la zona, reiterando que estas decisiones técnicas tienen como prioridad garantizar la seguridad vial y restablecer la conectividad de la provincia de forma gradual y responsable.

