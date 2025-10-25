MOP inaugura puente modular cañazas sobre el río Piedra en Veraguas

Más de cinco mil residentes beneficiados con nuevo puente modular cañazas del MOP

• La obra del puente modular cañazas forma parte del plan integral del MOP para mejorar la conectividad en Veraguas e incluye la próxima construcción de una segunda estructura sobre el río Cañazas en 2026.

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá inauguró el puente modular cañazas sobre el río Piedra, una estructura esencial que beneficia a más de cinco mil habitantes en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas. El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza Delgado, presidió el acto de entrega, destacando el impacto de la obra en la conectividad y la calidad de vida de las comunidades rurales.

Fomento de la conectividad y seguridad vial

La nueva estructura, un puente modular tipo Acrow de 60.96 metros de longitud y con dos pasarelas peatonales, requirió una inversión de B/. 1,099,991.68. La construcción se realizó enteramente con materiales, personal y equipos propios del MOP, lo que subraya la capacidad de ejecución interna de la entidad.

Este proyecto reemplaza un zarzo peatonal que había sido por años la única forma de cruce, proporcionando ahora un paso seguro y permanente a los residentes de diez comunidades: Picador, Cañazas, Las Cruces, Buena Vista, Boclé, Campana, Tierra Cortada, La Purísima, Guacamaya y Nuestro Amo. El puente modular cañazas mejora significativamente la movilidad y garantiza el acceso ininterrumpido a servicios básicos y centros de desarrollo.

Plan integral de fortalecimiento de infraestructura

Durante la ceremonia inaugural, el viceministro De Ycaza subrayó que la culminación de esta obra es parte de un plan integral de fortalecimiento vial que el MOP desarrolla a nivel provincial. El objetivo principal es impulsar la conectividad, lo que a su vez estimula el desarrollo socioeconómico de Veraguas.

«Este puente representa la demostración palpable del trabajo en equipo entre el MOP, las autoridades locales y la comunidad. Es una obra que simboliza progreso, seguridad y una promesa cumplida para las familias de esta región», manifestó el viceministro.

Futuras obras y proyectos estratégicos

El viceministro De Ycaza también anunció el comienzo programado de la construcción de un nuevo puente modular de dos vías sobre el río Cañazas, pautado para febrero de 2026. Esta futura obra se suma a los proyectos priorizados para reforzar la infraestructura vial en la provincia.

Asimismo, resaltó los avances en importantes licitaciones como la rehabilitación de la carretera Calobre–Reserva La Yeguada, y el diseño, construcción y mantenimiento de la vía Quebro–Varadero. El acto público para esta última se llevará a cabo el 31 de octubre, con ambas inversiones orientadas a optimizar la movilidad y potenciar el atractivo turístico de la región.

El viceministro reconoció el respaldo de las autoridades locales y la comunidad en la exitosa ejecución del proyecto, mencionando el apoyo de la Alcaldía de Cañazas, el diputado del circuito, el representante del corregimiento y los residentes de Picador, quienes contribuyeron con recursos, equipos y mano de obra.

El evento protocolario contó con la asistencia de la gobernadora de Veraguas, Hidelmarta Riera, la alcaldesa de Cañazas, Diana Cianca, el diputado Francisco Brea, el director regional del MOP, Humberto Della Togna, además de otras autoridades locales y miembros de las comunidades vecinas. Con la entrega de esta nueva estructura, el MOP continúa su labor de impulsar el desarrollo rural y ofrecer mejores oportunidades a las familias panameñas.