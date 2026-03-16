MOP inicia trabajos de ampliación del Corredor de las Playas en Panamá Oeste

Proyecto del Corredor de las Playas generará más de 1,600 empleos en la región

• El Ministerio de Obras Públicas pone en marcha la ampliación a seis carriles del Corredor de las Playas, una obra de 19 kilómetros que beneficiará a dos millones de usuarios.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha dado inicio formal al proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, específicamente en el tramo comprendido entre El Espino de La Chorrera y Sajalices de Capira, incluyendo la construcción de la Variante Campana. Esta infraestructura vial tiene como objetivo fortalecer la conectividad en la provincia de Panamá Oeste y agilizar el tránsito hacia el interior de la República. Las labores iniciales contemplan la limpieza de hombros, remoción de sedimentos y la instalación de señalización de seguridad para proteger a los usuarios y al personal técnico.

Alcance y beneficios socioeconómicos

Lilian Gutiérrez, directora del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, señaló en tercera persona que la ejecución de esta obra representa un hito para la movilidad nacional. El proyecto abarca aproximadamente 19 kilómetros de vía que serán ampliados de cuatro a seis carriles. Se estima que la construcción generará 600 empleos directos y cerca de 1,000 indirectos, impulsando la economía local, mientras que los beneficios alcanzarán a unos 2 millones de personas, entre residentes, transportistas y turistas.

Detalles técnicos y fases de construcción

La inversión total supera los 228 millones de balboas e incluye la rehabilitación de 5 kilómetros de calles internas en el distrito de Capira. El diseño técnico se divide en tres segmentos principales:

• Primer tramo: Conecta La Chorrera (Los Calderones) con Capira a lo largo de 10.10 kilómetros con tres carriles por sentido.

• Segundo tramo: Abarca 2 kilómetros en la zona comercial de Capira, incorporando vías marginales y una velocidad de diseño de 60 km/h.

• Tercer tramo: Se extiende hasta la entrada de Campana, diseñado para velocidades de 80 km/h con tres carriles por sentido.

Como componente destacado, se construye la Variante Campana, un viaducto de 3.80 kilómetros con tres carriles por sentido y barrera central de seguridad. Esta estructura utiliza técnicas de vigas pretensadas y doble voladizo para adaptarse a la topografía compleja del área.

Gestión de tráfico y tiempos de ejecución

Los trabajos en el Corredor de las Playas se realizarán de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con posibilidad de jornadas nocturnas previo aviso. Durante los 30 meses previstos para la duración de la obra, se mantendrá habilitado un carril por sentido de circulación y se implementarán desvíos temporales señalizados. El proyecto global contempla además el uso de asfalto modificado, reubicación de servicios públicos, construcción de intercambiadores y la rehabilitación de puentes peatonales para modernizar integralmente esta arteria de la vía Panamericana.

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