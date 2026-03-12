MOP anuncia inicio de obras en la vía Panamericana por ampliación del Corredor de las Playas

Vía Panamericana: Inician labores del Corredor de las Playas en Panamá Oeste

• Con una duración proyectada de dos años y medio, el MOP ejecutará desvíos y señalización especial en la vía Panamericana para avanzar en la construcción de la Variante Campana y la mejora de la red vial.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó a la ciudadanía el inicio de los trabajos correspondientes al proyecto de «Ampliación del Corredor de las Playas», específicamente en el tramo que comprende desde El Espino hasta Sajalices y la Variante Campana. Esta obra de infraestructura se desarrollará sobre la vía Panamericana, en la provincia de Panamá Oeste, como parte de los planes de optimización de la red vial nacional.

La ejecución de este proyecto comenzará oficialmente el 16 de marzo de 2026 y se estima que las labores tengan una duración aproximada de dos años y medio. El horario de trabajo establecido será de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque la institución no descarta la realización de jornadas nocturnas en caso de ser necesario, lo cual sería notificado de manera previa a los usuarios.

Intervención y manejo del tráfico

La zona de intervención se localiza en la vía Panamericana, entre los sectores de El Espino (La Chorrera) y Sajalices (Capira), pasando el área del autódromo, lo que corresponde aproximadamente al tramo del kilómetro 0 al kilómetro 19. Para mitigar el impacto en el flujo vehicular, el MOP habilitará desvíos temporales, asegurando que se mantenga al menos un carril operativo por cada sentido de circulación durante el desarrollo de la obra.

El ministerio informó que el área de construcción contará con señalización preventiva rigurosa y la supervisión constante de personal de seguridad vial. Se hace un llamado a los conductores para que atiendan las indicaciones del personal autorizado y respeten los límites de velocidad y disposiciones en el sitio, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar una circulación segura para todos los usuarios.

Compromiso con la infraestructura vial

El proyecto busca mejorar la conectividad entre la ciudad capital y las provincias del interior, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la seguridad en este importante segmento de la vía Panamericana. El MOP agradeció de antemano la comprensión de los residentes y viajeros de Panamá Oeste, ofreciendo disculpas por los inconvenientes temporales que el movimiento de maquinaria y personal pueda generar durante la construcción de este corredor logístico y turístico.

