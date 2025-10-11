Intercambiador de Chitré supera el 81% de avance; MOP garantiza entrega antes de fin de año

Ministro Andrade inspecciona el Intercambiador de Chitré, un proyecto vial recuperado por el Gobierno

• El MOP anunció una adenda al contrato del Intercambiador de Chitré para incluir un retorno hacia La Villa de Los Santos y así optimizar la conectividad en la provincia de Herrera.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chitré, Panamá.- El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, realizó este viernes una inspección a los diferentes frentes de trabajo del proyecto “Diseño y Construcción del Intercambiador a Desnivel en Circunvalación de Chitré”, en la provincia de Herrera. La visita permitió constatar que el avance físico general de la obra supera ya el 81%.

Los trabajos incluyen la excavación del deprimido o túnel, significativos progresos en el viaducto con las vigas colocadas, el vaciado de las losas y la reubicación de las redes de utilidades públicas.

Obra Recuperada y Compromiso con la Fecha Límite

Durante el recorrido, el titular del MOP expresó su satisfacción por el progreso, calificando la obra como un ejemplo de proyecto recuperado por la actual administración del presidente José Raúl Mulino.

“Desde que llegamos al Ministerio, una de las decisiones del presidente Mulino fue recuperar las obras que estaban quedando inconclusas, y no solo retomarlas, sino terminarlas. Este es un vivo ejemplo de una obra que tenía siete u ocho años sin concluir y que vamos a entregar antes del 31 de diciembre”, afirmó el ministro Andrade.

El ministro subrayó la importancia del proyecto y la urgencia de su finalización, reiterando que “no hay vuelta atrás con esa fecha” de entrega. Por la relevancia del proyecto, el ministro ha visitado la zona dos veces en menos de 30 días.

Adiciones Viales y Futuros Proyectos en Azuero

Como parte de la mejora de la infraestructura vial, el ministro Andrade anunció la implementación de una adenda al contrato del Intercambiador de Chitré. Dicha adenda contempla la construcción de un retorno desde Chitré hacia La Villa de Los Santos, una medida diseñada para mejorar la circulación y el acceso vial en la zona, evitando que los conductores deban desplazarse hasta La Villa solo para retornar hacia Chitré.

Andrade informó que el MOP mantiene varios frentes de trabajo activos en la región de Azuero y destacó que el Intercambiador de Chitré será el primero en culminar de las obras viales que fueron retomadas por la nueva gestión.

En cuanto a futuras obras, el ministro adelantó que el puente sobre el río Cañazas iniciará su construcción durante el próximo verano, una vez se cuente con el nuevo presupuesto. Además, el MOP prepara una licitación para 40 puentes modulares a nivel nacional.

Finalmente, el ministro anunció que a inicios del próximo año se pondrá en marcha el programa “Tapahuecos”, enfocado en la rehabilitación integral de las calles del distrito de Chitré, en el marco del programa de inversión pública que busca mejorar la conectividad y la seguridad vial del país. El proyecto de rehabilitación de la carretera La Villa – Macaracas también avanza satisfactoriamente y se prevé su conclusión antes del tiempo estipulado.