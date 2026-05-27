El MOP publica pliego de cargos para el proyecto de rehabilitación vial en La Estrella de Chiriquí

El Ministerio de Obras Públicas inició el proceso de licitación para optimizar aproximadamente diez kilómetros de carreteras, caminos de acceso y calles internas en la provincia de Chiriquí.
Proyecto de rehabilitación vial en La Estrella incluirá una nueva ciclovía iluminada
• La obra de infraestructura incorporará la construcción de aceras, sistemas de drenaje y una ciclovía con iluminación tipo LED para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el pliego de cargos para el proyecto de rehabilitación vial de la carretera La Estrella, en la provincia de Chiriquí, una obra de infraestructura que contempla el mejoramiento de aproximadamente 10 kilómetros de vía y la construcción de una nueva ciclovía de 1.2 kilómetros. Con esta iniciativa se busca modernizar la estructura existente y optimizar de forma integral las condiciones de movilidad y accesibilidad en esta zona del país.
El proyecto de diseño y construcción incluye la intervención en las calles internas de La Estrella, la vía principal que conduce hacia los sectores de Sioguí Abajo y La Tranca, además de diversos caminos de acceso en distintos puntos de la comunidad. El objetivo central de estos trabajos es fortalecer la conectividad terrestre y elevar los estándares de seguridad vial para beneficio de los residentes, estudiantes, usuarios generales y productores agrícolas del área.
Componentes técnicos y de seguridad
La ejecución física de la obra abarca la realización de estudios previos, diseños estructurales y la construcción de la infraestructura vial propiamente dicha. Asimismo, los términos de referencia establecen el desarrollo de trabajos de drenaje pluvial, la conformación técnica de cunetas, la construcción de aceras peatonales, la instalación de señalización vial completa, la colocación de casetas de parada de autobuses y la implementación de mejoras para el ordenamiento del tránsito.
Como un elemento destacado dentro del plan de infraestructura, las especificaciones técnicas contemplan la edificación de una ciclovía paralela a la vía principal, la cual tendrá una longitud aproximada de 1,256 metros y un ancho establecido de 2.40 metros. Este espacio dedicado al transporte alternativo contará con un sistema de iluminación independiente tipo LED, señalización horizontal y vertical, además de facilidades complementarias para el tránsito seguro de peatones y ciclistas.
Proceso de licitación y plazos establecidos
La institución ministerial informó en tercera persona que el proyecto incorporará rigurosos criterios ambientales, medidas de seguridad vial urbana y obras complementarias de estabilización que contribuirán directamente a una circulación más segura y eficiente para todas las comunidades del sector chiricano.
De acuerdo con el cronograma oficial detallado en el pliego de cargos, la reunión previa y de homologación se realizará el próximo 9 de junio de 2026 bajo la modalidad virtual. Por su parte, el acto formal para la presentación y apertura de las propuestas económicas por parte de las empresas interesadas fue fijado para el 7 de julio de 2026, proceso que se gestionará de manera transparente a través del portal electrónico PanamaCompra.
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