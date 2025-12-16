Más de 2 mil usuarios se benefician de la mejora del camino a cargo del MOP en Los Santos

El MOP en Los Santos rehabilita camino productivo entre Tres Quebradas y Llano Abajo

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Más de 2 mil usuarios de la ruta Tres Quebradas–Llano Abajo, específicamente en la vía La Peña, que atraviesa los distritos de Los Santos y Guararé, están siendo beneficiados por las labores de rehabilitación llevadas a cabo por el personal de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Estos trabajos forman parte de una iniciativa esencial para optimizar este camino de producción clave.

Programas de Adecuación del MOP Los Santos

Las tareas ejecutadas por el MOP Los Santos incluyen escarificación y la conformación de la calzada. Estas acciones se integran en el programa más amplio de adecuación y mejoramiento de vías rurales, las cuales son cruciales para el transporte de productos agrícolas, así como para la movilidad general y el traslado de los residentes en la provincia de Los Santos.

Rotación de Equipos y Mantenimiento Progresivo

Iván Espino, director regional del MOP, señaló que las rehabilitaciones responden a una planificación de mantenimiento que se implementa de manera progresiva en diversos distritos.

“Estamos dando seguimiento a los caminos en diferentes puntos de la provincia mediante una programación que nos permite rotar el equipo y atender de forma oportuna las necesidades de las comunidades”, precisó el director Espino.

Adicionalmente, el funcionario confirmó que durante la última semana se realizaron trabajos similares en el distrito de Tonosí, reforzando la rehabilitación de otras rutas consideradas estratégicas para productores y transportistas de esa región. El MOP mantiene su compromiso con el mejoramiento continuo de la infraestructura vial rural.