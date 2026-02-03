Ministerio de Obras Públicas rehabilita la avenida El Paical con 12 toneladas de asfalto

Realizan labores de mantenimiento vial en la avenida El Paical para mejorar la movilidad

• A través de la Dirección Metropolitana de Vialidad, se aplicaron 12 toneladas de asfalto para mejorar la rodadura en este punto estratégico del corregimiento de Betania.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la ejecución de la Dirección Metropolitana de Vialidad (METROVIAL), procedió con la colocación de 12 toneladas de asfalto caliente en la avenida El Paical. Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento vial que busca optimizar la movilidad urbana y reforzar la seguridad de los conductores y peatones que utilizan diariamente esta importante arteria de la capital.

Localización y puntos de intervención

Las cuadrillas de trabajo se concentraron específicamente en el tramo de la avenida El Paical ubicado en las cercanías de la intersección con la vía Transístmica. Este sector representa un punto neurálgico de conexión que soporta un elevado volumen de tránsito diario, al enlazar diversas áreas comerciales y sectores residenciales dentro del corregimiento de Betania.

Objetivos del mantenimiento vial

Las labores consistieron en la aplicación de carpeta asfáltica en los puntos más deteriorados de la vía. Con estas acciones se pretende mejorar significativamente las condiciones de rodadura, lo que a su vez contribuye a reducir el desgaste mecánico de los vehículos y asegura un desplazamiento más eficiente. El director del MOP de Panamá Centro, Manuel Tejada, explicó en tercera persona que estas tareas están integradas en la programación regular de mantenimiento diseñada para zonas de uso constante y alto flujo vehicular.

Compromiso con la red vial urbana

Con la culminación de estos trabajos, la institución reafirma su compromiso de mantener la red vial urbana en condiciones óptimas. La priorización de sectores estratégicos como la avenida El Paical es fundamental para el desarrollo ordenado de la ciudad y para elevar la calidad de vida de los ciudadanos que transitan por el área metropolitana.

