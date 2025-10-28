Plan de mantenimiento vial del MOP optimiza circulación en zonas de la ciudad capital

En el corregimiento de San Felipe, el MOP ejecuta trabajos de adoquinado en la calle Novena, en coordinación con autoridades locales, como parte de la preparación para las festividades patrias.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Como parte de la programación semanal de mantenimiento vial, la Dirección del Área Canalera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó trabajos de parcheo asfáltico y adoquinado en distintos sectores de la ciudad capital, en estrecha coordinación con las autoridades locales.

Las labores forman parte de una estrategia continua para mejorar la infraestructura vial y dar respuesta efectiva a las solicitudes comunitarias sobre el estado de las vías.

Intervenciones en Ancón y San Felipe

En el corregimiento de Ancón, las cuadrillas del MOP, en colaboración con el Municipio de Panamá y la Junta Comunal de Ancón, ejecutaron trabajos de parcheo asfáltico. Estas labores se concentraron en la zona revertida, específicamente en áreas cercanas a la calle Tomás Guardia. El objetivo principal de estas acciones es optimizar la circulación vehicular y mejorar las condiciones generales de la calzada.

De manera complementaria, la Dirección del Área Canalera del MOP ejecuta trabajos de adoquinado en la calle Novena, en el corregimiento de San Felipe. Esta intervención se realiza en conjunto con la Junta Comunal de San Felipe y el Ministerio de la Presidencia.

Los trabajos en el Casco Antiguo son desarrollados en preparación para las próximas festividades patrias, buscando embellecer y mejorar la transitabilidad de esta vía histórica, la cual es altamente frecuentada por residentes y visitantes durante las celebraciones de noviembre.

