MOP realiza jornada de parcheo asfáltico en Santa Ana para mejorar la seguridad vial

Parcheo asfáltico Santa Ana: MOP coloca 3 toneladas de mezcla para rehabilitar calles 12 y 13

• Como parte de un programa de mantenimiento vial conjunto con el Municipio y la Junta Comunal, se colocaron aproximadamente 3 toneladas de mezcla asfáltica caliente en el corregimiento de Santa Ana .

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las cuadrillas de mantenimiento vial de la Dirección del Área Canalera del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una jornada de colocación de material asfáltico caliente en la calle 12 y calle 13 del corregimiento de Santa Ana, como parte del programa de mantenimiento que se ejecuta en la capital panameña.

Este trabajo de parcheo asfáltico en Santa Ana es una tarea coordinada entre el MOP, el Municipio de Panamá y la Junta Comunal de Santa Ana. El objetivo principal es mejorar las condiciones de rodadura de la calzada y, consecuentemente, garantizar una circulación más segura para los conductores y peatones que transitan por la zona.

Durante la intervención, se colocaron aproximadamente 3 toneladas de mezcla asfáltica caliente. Este material permitirá reparar de manera efectiva los deterioros presentes en la superficie vial y prolongar la vida útil de las calles.

Estas acciones forman parte de la programación diaria de mantenimiento vial que realiza la Dirección del Área Canalera, enfocada en mejorar la movilidad urbana y mantener las vías en condiciones seguras para todos los ciudadanos.