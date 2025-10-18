El MOP mejora la movilidad en Calidonia y Curundú con parcheo asfáltico y limpieza de drenajes

MOP y Municipio de Panamá trabajan en conjunto para rehabilitar calles y sistemas pluviales en la capital

• Cuadrillas del MOP y el Municipio de Panamá realizan labores conjuntas de parcheo asfáltico en la calle República de Haití (Calidonia) y limpieza profunda del drenaje soterrado en la avenida Frangipani (Curundú).

(18/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección del Área Canalera, implementó una jornada de mantenimiento vial y pluvial en sectores neurálgicos de la ciudad capital. El objetivo central de estas labores es asegurar mejores condiciones en las calzadas y reducir los riesgos de acumulación de agua, especialmente en el contexto de la temporada lluviosa.

En el corregimiento de Calidonia, las cuadrillas del MOP, en coordinación con el Municipio de Panamá, ejecutaron trabajos de parcheo asfáltico y limpieza de cunetas en la calle República de Haití, adyacente al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Esta intervención busca rehabilitar la calzada, cuyo deterioro era notable debido al constante flujo vehicular.

De forma simultánea, en el corregimiento de Curundú, en la avenida Frangipani, se llevó a cabo una limpieza profunda del sistema pluvial soterrado. Para esta tarea, se utilizó el camión Vactor, un equipo especializado que permite extraer eficientemente los sedimentos y desechos domésticos que se acumulan en las cámaras de inspección y las líneas de drenaje, obstruyendo el paso del agua.

MOP fortalece mantenimiento vial con limpieza de drenajes en la avenida Omar Torrijos, enlace Relevante, www.panama24horas.com.pa/panama/mop-fortalece-mantenimiento-vial-con-limpieza-de-drenajes-en-la-avenida-omar-torrijos/

David Cedeño, director del Área Canalera, destacó que estas acciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo que el MOP desarrolla en coordinación con otras instituciones. “Estamos reforzando las tareas de mantenimiento en las principales vías y sistemas de drenaje para mejorar la circulación vehicular y prevenir afectaciones durante la temporada lluviosa”, explicó Cedeño.

Estas jornadas se integran en la programación continua que la Dirección del Área Canalera ejecuta como parte del plan de mantenimiento de vías que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla a nivel nacional.