Avance del 73%: Puente El Murcielaguero de Penonomé inicia fase de vaciado de concreto

MOP de Coclé ejecuta vaciado de losa en el nuevo Puente El Murcielaguero sobre el río Zaratí

• La nueva estructura sobre el río Zaratí, que reemplazará un antiguo puente Bailey, será de doble vía con senda peatonal y mejorará la seguridad y conectividad de más de 30 mil residentes del norte de Penonomé.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Penonomé, Panamá.- Los trabajos de vaciado de concreto en la losa del nuevo Puente El Murcielaguero, ubicado sobre el río Zaratí en la comunidad de Santa Rosa, avanzan de manera sostenida. Esta obra se enmarca dentro del proyecto de rehabilitación y construcción de calles del distrito de Penonomé, Renglón 1, el cual es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través del consorcio MACASA–IPC.

La estructura ya ha alcanzado un 73% de avance general. Las especificaciones técnicas indican que el nuevo puente será de doble vía, con un ancho de 3.65 metros por carril y contará con senda peatonal. Su diseño incluye cuatro vigas de acero con losa de hormigón, apoyadas sobre un pedestal central, lo que garantiza mayor estabilidad y durabilidad.

Fases Finales Previas a la Entrega

El director provincial del MOP en Coclé, Luis Rodríguez, informó que una vez finalizado el vaciado de concreto, el proceso continuará con la construcción de las barreras de seguridad tipo New Jersey y la instalación de los barandales peatonales. Estas etapas constituyen los trabajos finales previos a la entrega formal de la obra a la comunidad.

Mejora en la Conectividad y Seguridad Vial

El gobernador de la provincia de Coclé, Irving González, resaltó la trascendencia de la ejecución de este proyecto. Según el gobernador, la obra representa una respuesta directa a las comunidades del norte de Penonomé, las cuales habían demandado por años una estructura moderna y segura para optimizar su conectividad con el centro del distrito.

Inversión en infraestructura vial clave para el desarrollo de Coclé, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/infraestructura/inversion-en-infraestructura-vial-clave-para-el-desarrollo-de-cocle/

El nuevo Puente El Murcielaguero está destinado a sustituir el antiguo puente Bailey, que data de 1964. Se estima que beneficiará directamente a más de 30 mil habitantes, mejorando de forma sustancial la movilidad, facilitando el acceso a los mercados locales y aumentando la seguridad vial para todos los usuarios de la vía.