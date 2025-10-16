Obras del MOP a Playa La Barqueta beneficiarán a 15,000 habitantes de Alanje

Obras del MOP a Playa La Barqueta beneficiarán a 15,000 habitantes de Alanje
Obras del MOP a Playa La Barqueta beneficiarán a 15,000 habitantes de AlanjeMOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la rehabilitación de15.96 kilómetros de la carretera entre Querévalo y Guarumal, un proyecto que busca fortalecer la conectividad vial y el desarrollo turístico hacia Playa La Barqueta en Chiriquí.

 

Avanza el mejoramiento de la carretera del MOP hacia Playa La Barqueta en Chiriquí

• El proyecto, ejecutado por la empresa BAGATRAC, S. A., registra un avance físico del 7% con labores de escarificación, compactación de la capa base y la instalación de sistemas de alcantarillado.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la carretera que conecta los corregimientos de Querévalo y Guarumal, ubicados en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí. El proyecto tiene el objetivo de fortalecer la conectividad vial y promover el desarrollo turístico de la zona costera.

Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, diseño y construcción de la carretera hacia Playa La Barqueta en Chiriquí”, el cual es ejecutado por el MOP a través de la empresa BAGATRAC, S. A., y que ya registra un avance físico aproximado del 7% en diversos frentes de trabajo.

Detalles de la Ejecución y Beneficios

Las obras en la vía, que abarca una longitud total de 15.96 kilómetros, incluyen varias etapas clave para garantizar la durabilidad y calidad de la nueva infraestructura:

 

• Preparación del Terreno: Se está llevando a cabo la escarificación de puntos críticos.

• Fundamentos de la Vía: Le sigue la conformación y compactación de la capa base.

• Manejo de Aguas Pluviales: De manera paralela, se ejecutan tareas de limpieza y desarraigue de material en los márgenes, además de la instalación de sistemas de alcantarillado y cabezales de concreto reforzado para un manejo eficiente de las aguas pluviales.

El proyecto del MOP Playa La Barqueta beneficiará directamente a más de 15,000 habitantes y productores del distrito de Alanje. Al mejorar la accesibilidad, se espera impulsar significativamente el turismo y promover el desarrollo económico de toda la zona costera de Chiriquí.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb