Obras del MOP a Playa La Barqueta beneficiarán a 15,000 habitantes de Alanje

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la rehabilitación de15.96 kilómetros de la carretera entre Querévalo y Guarumal, un proyecto que busca fortalecer la conectividad vial y el desarrollo turístico hacia Playa La Barqueta en Chiriquí.
• El proyecto, ejecutado por la empresa BAGATRAC, S. A., registra un avance físico del 7% con labores de escarificación, compactación de la capa base y la instalación de sistemas de alcantarillado.
(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de la carretera que conecta los corregimientos de Querévalo y Guarumal, ubicados en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí. El proyecto tiene el objetivo de fortalecer la conectividad vial y promover el desarrollo turístico de la zona costera.
Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, diseño y construcción de la carretera hacia Playa La Barqueta en Chiriquí”, el cual es ejecutado por el MOP a través de la empresa BAGATRAC, S. A., y que ya registra un avance físico aproximado del 7% en diversos frentes de trabajo.
Detalles de la Ejecución y Beneficios
Las obras en la vía, que abarca una longitud total de 15.96 kilómetros, incluyen varias etapas clave para garantizar la durabilidad y calidad de la nueva infraestructura:
• Preparación del Terreno: Se está llevando a cabo la escarificación de puntos críticos.
• Fundamentos de la Vía: Le sigue la conformación y compactación de la capa base.
• Manejo de Aguas Pluviales: De manera paralela, se ejecutan tareas de limpieza y desarraigue de material en los márgenes, además de la instalación de sistemas de alcantarillado y cabezales de concreto reforzado para un manejo eficiente de las aguas pluviales.
El proyecto del MOP Playa La Barqueta beneficiará directamente a más de 15,000 habitantes y productores del distrito de Alanje. Al mejorar la accesibilidad, se espera impulsar significativamente el turismo y promover el desarrollo económico de toda la zona costera de Chiriquí.
