Ampliación de la Vía España beneficiará a más de 82 mil usuarios con carriles exclusivos

MOP coordina reorganización de servidumbre por proyecto de ampliación de la Vía España

• Con el objetivo de mejorar la movilidad de 82 mil usuarios, el MOP adelanta el ordenamiento de la servidumbre pública en el área de influencia de la ampliación de la Vía España.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra ejecutando un proceso de inventario y verificación técnica dentro de la franja de 40 metros de servidumbre vial, como parte de las etapas preliminares del proyecto de ampliación de la Vía España. Esta iniciativa, que incluye la construcción de carriles exclusivos para el sistema Mi Bus, busca optimizar la infraestructura de uno de los corredores logísticos y de transporte más relevantes de la ciudad capital.

Responsabilidad y custodia de la servidumbre

Como administrador legal de las servidumbres públicas, el MOP tiene la tarea de garantizar que estos espacios cumplan con las normas de seguridad, movilidad y ordenamiento urbano. Tras los levantamientos técnicos realizados en campo, la institución ha identificado cerca de 400 ocupaciones dentro del área designada, las cuales abarcan desde estructuras informales hasta diversas actividades comerciales. Las autoridades han aclarado que, en esta fase, las acciones se centran estrictamente en la notificación y la coordinación con los ocupantes.

Diálogo y coordinación con los sectores involucrados

La entidad estatal desarrollará un cronograma de reuniones con autoridades locales, representantes y las personas afectadas directamente por el trazado de la obra. El objetivo de estos encuentros es establecer un canal de comunicación directa que permita explicar los alcances técnicos de la ampliación de la Vía España y gestionar un proceso de reorganización ordenado que minimice el impacto social y económico en la zona.

Beneficios para la movilidad urbana

La ejecución de este proyecto de infraestructura transformará la dinámica de transporte para más de 82 mil usuarios diarios. Además de los carriles segregados para el transporte público, la obra contempla el ensanche de aceras, mejoras integrales en el sistema de drenaje pluvial y diversas adecuaciones urbanas destinadas a elevar los estándares de seguridad vial. Estas intervenciones se realizan bajo el marco legal vigente que regula las vías públicas, manteniendo el compromiso de diálogo abierto con todos los sectores vinculados al desarrollo del proyecto.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: