MOP anuncia nuevos proyectos viales para fortalecer la conectividad en Panamá Oeste

Ricardo Icaza Huertas presenta avances del Corredor de las Playas en Panamá Oeste

• Durante el primer Consejo Provincial de 2026, el Ministerio de Obras Públicas presentó el plan de infraestructura que incluye la ampliación del Corredor de las Playas y la rehabilitación de vías estratégicas.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá Oeste, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un informe detallado sobre los avances en obras viales y los nuevos proyectos estratégicos diseñados para potenciar el desarrollo de la provincia de Panamá Oeste. La exposición se realizó durante el primer Consejo Provincial del año 2026, contando con la presencia de autoridades locales, la gobernadora Marilyn Vallarino y equipos técnicos especializados.

Megaproyectos y conectividad regional

El secretario general del MOP, Ricardo Icaza Huertas, destacó en tercera persona la relevancia del Megaproyecto de Ampliación del Corredor de las Playas. Esta obra, en su tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y la Variante de Campana, abarcará una extensión de aproximadamente 20 kilómetros. El proyecto incluye la ampliación de puentes vehiculares, el diseño de nuevos intercambiadores, retornos y la construcción de pasos peatonales para mejorar la seguridad vial en la zona.

Asimismo, se brindó una actualización sobre la carretera forestal de Arraiján. En esta vía, las cuadrillas ejecutan labores de limpieza y saneamiento en el trayecto comprendido entre Nuevo Emperador y El Centenario. Estos trabajos contemplan la remoción de contaminación por explosivos, un paso crítico para la recuperación total de esta ruta estratégica para la movilidad provincial.

Mantenimiento y rehabilitación de calles internas

En cuanto a la gestión de la red vial existente, el MOP informó sobre la ejecución intensiva de programas de bacheo y rehabilitación de calles internas. Estas acciones de mantenimiento se concentran en puntos neurálgicos de La Chorrera y Arraiján, extendiéndose hacia las zonas de playas y los distritos de Capira, Chame (incluyendo Nueva Gorgona) y San Carlos.

Durante la sesión, el equipo técnico también abordó el estado de proyectos de caminos de producción y conexiones heredadas de administraciones anteriores, tales como las obras en Vacamonte, la conexión Bique–Veracruz y la continuidad del Corredor de las Playas.

Coordinación interinstitucional

El encuentro contó con la participación de concejales de los cinco distritos de la provincia, así como del director de Industrias del MOP, Rodolfo De Obarrio, y los directores regionales de las zonas 1 y 2 de Panamá Oeste. Esta articulación busca garantizar que las inversiones en infraestructura respondan a las necesidades crecientes de una población que depende de una conectividad eficiente con la Ciudad de Panamá y el resto del interior del país.

