MOP realiza pruebas de carga en el Puente de las Américas para evaluar su estructura

El Ministerio de Obras Públicas llevó a cabo una evaluación técnica nocturna utilizando camiones de alto tonelaje y sensores especializados para medir la respuesta del viaducto.
Evalúan comportamiento estructural del Puente de las Américas mediante pruebas con vehículos pesados
• Tras la instalación de 24 extensómetros, especialistas del MOP analizaron en tiempo real la compresión y estiramiento de los elementos estructurales del Puente de las Américas.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo una prueba de carga controlada en el Puente de las Américas con el fin de evaluar el comportamiento estructural de la vía. La actividad, desarrollada en horario nocturno, consistió en el tránsito simultáneo de dos camiones de 33 toneladas cada uno por los carriles del tramo este de la infraestructura, permitiendo recolectar datos técnicos precisos sobre su resistencia.
Implementación de tecnología de medición
Para la ejecución de este análisis, el personal técnico instaló 24 extensómetros, que funcionan como sensores de precisión, en el sector este del puente. Según el reporte oficial, se ubicaron 12 dispositivos en la cara sur de la cercha sur y otros 12 en la cara norte. Estos instrumentos registraron en tiempo real la respuesta de la estructura, midiendo factores como estiramientos y compresiones normales ante el paso de los vehículos pesados.
El sistema utilizado permite que la información sea transmitida vía WiFi a una consola central. En este centro de mando, los especialistas registran y analizan el comportamiento de los elementos estructurales durante el recorrido de carga, facilitando un diagnóstico especializado basado en datos inmediatos.
Próximas evaluaciones y restricciones vigentes
Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños del MOP, informó que se ha programado una segunda prueba de carga estructural para el próximo sábado 25 de abril. Esta jornada requerirá el cierre total de la vía en un horario comprendido entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. para permitir el desarrollo seguro de las mediciones.
Actualmente, el Puente de las Américas registra un tráfico diario superior a los 65,000 vehículos. Debido a este flujo constante, se mantiene vigente la restricción aprobada en 2009 que prohíbe el paso de vehículos con un peso mayor a 10 toneladas, medida que cuenta con la supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Estas evaluaciones forman parte del plan de mantenimiento continuo que el MOP ejecuta tanto en este viaducto como en el Puente Centenario para prolongar su vida útil.
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