MOP publica pliego para la ampliación de la vía José Agustín Arango

La Fase 1 del proyecto en la vía José Agustín Arango busca modernizar la infraestructura vial, mejorar la seguridad de los peatones y optimizar el drenaje pluvial en Pacora y 24 de Diciembre.
Licitación de la vía José Agustín Arango se realizará en junio de 2026
• El Ministerio de Obras Públicas anunció la licitación para rehabilitar y expandir a cuatro carriles un tramo estratégico de 4.8 kilómetros en el sector este de la capital.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) oficializó el avance del proyecto de ampliación de la vía José Agustín Arango, específicamente en su Fase 1 que comprende el tramo entre la entrada de Cerro Azul y Pacora. Con la publicación del pliego de cargos en el portal de PanamaCompra, la institución inicia formalmente el proceso de licitación pública para esta obra que impactará positivamente en la movilidad de los corregimientos de Pacora y 24 de Diciembre.
Cronograma de licitación y homologación
El proceso de contratación establece que la reunión previa y de homologación se llevará a cabo el martes 2 de junio de 2026 a las 9:00 a.m., mediante una sesión virtual en la plataforma Teams. En este espacio, las empresas interesadas podrán resolver dudas técnicas y legales sobre el pliego. Posteriormente, el acto de presentación de propuestas electrónicas se ha fijado para el martes 23 de junio de 2026 hasta las 10:00 a.m., procediendo a la apertura de los sobres virtuales un minuto después.
Alcance técnico y mejoras de infraestructura
El proyecto consiste en la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de vía. La obra incluye la intervención de estructuras críticas como los puentes sobre el Río Cabra, el Río Agua Mula y la Quebrada La Guasa. Además, se contempla la construcción de cajones pluviales y la mejora de los sistemas de drenaje para mitigar inundaciones durante la estación lluviosa en el sector este.
La modernización de la vía José Agustín Arango integrará componentes de seguridad vial y accesibilidad universal, tales como:
• Construcción de aceras peatonales accesibles y rampas para personas con discapacidad.
• Instalación de luminarias LED y nuevos sistemas de semaforización.
• Señalización vial completa (horizontal y vertical).
• Bahías y casetas para paradas de autobuses.
• Reubicación de servicios públicos eléctricos y de telecomunicaciones.
Impacto en la comunidad y conectividad
Según destacó el Ministerio de Obras Públicas, el objetivo central es reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad entre las áreas residenciales, centros escolares, establecimientos comerciales y centros de salud. Esta infraestructura está diseñada para soportar el alto tráfico diario de residentes y transportistas, promoviendo una circulación más segura y ordenada. La obra se enmarca en los planes del Gobierno Nacional para potenciar el desarrollo urbano y la calidad de vida en la periferia este de la ciudad de Panamá.
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