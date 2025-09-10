MOP reactiva cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta a partir del jueves

Reactivan el cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta luego de trabajos viales

• El Ministerio de Obras Públicas anunció que el cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta se reanudará el 11 de septiembre, luego de mantener la tarifa exonerada por dos semanas.

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha comunicado la reactivación del cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta, medida que entrará en vigor a partir de este jueves, 11 de septiembre, a las 9:00 a.m. La tarifa se aplicará en ambos sentidos de circulación.

Esta decisión pone fin a dos semanas de exoneración temporal, un apoyo que el MOP implementó para los usuarios mientras se culminaban los trabajos de habilitación de accesos provisionales. Estas nuevas vías buscan garantizar la conectividad entre la Vía Transístmica y la Autopista, en respuesta a las obras que se están ejecutando en El Guarumal, Colón.

Avances en la movilidad

Los accesos provisionales, cruciales para la fluidez vehicular, ya se encuentran operativos. El primer acceso en El Giral (kilómetro 31) fue habilitado desde el pasado 28 de agosto, mientras que el de Quebrada Ancha (kilómetro 38) está funcionando desde el 3 de septiembre. La entidad gubernamental extiende su agradecimiento a los conductores por la comprensión y colaboración mostrada durante este período de ajustes.

Recomendaciones para los conductores

Se recuerda a los usuarios que utilicen la salida en El Giral (kilómetro 31) que el carril exclusivo, debidamente delimitado, continuará exento del pago de peaje. Además, el MOP insta a todos los conductores a seguir las siguientes recomendaciones para mantener la seguridad vial:

• Respetar la señalización instalada en la zona de peaje.

• Reducir la velocidad a un máximo de 40 km/h al transitar por el área.

• Acatar las indicaciones de las autoridades competentes en todo momento.

El Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de la comunidad. Estas acciones son esenciales para garantizar una movilidad segura y prevenir posibles riesgos mayores en la zona de obras.