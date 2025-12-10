MOP reactiva trabajos de recuperación vial en Puerto Escondido, Colón

Ministerio de Obras Públicas avanza en la recuperación vial del sector 2-4 en Colón

• Tras retrasos causados por las lluvias, el MOP reanudó la intervención integral con material de filtro y perfilado, que también incluye la limpieza de drenajes y alcantarillas.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Personal técnico y equipo especializado de la Dirección Regional de Colón del Ministerio de Obras Públicas (MOP) han reiniciado los trabajos de estabilización y recuperación vial en el sector 2-4 de Puerto Escondido. Esta intervención tiene como finalidad primordial garantizar condiciones seguras de movilidad para los residentes de esta área de la provincia de Colón.

Avance de las Obras de Estabilización

El equipo técnico del MOP confirmó el traslado de los materiales necesarios para la reparación del tramo afectado. Entre estos insumos se incluyen 20 yardas de piedra de filtro y 30 yardas de material perfilado, fundamentales para la cimentación y posterior colocación de la capa asfáltica.

Las recientes condiciones climáticas, caracterizadas por intensas lluvias, habían provocado un retraso en el cronograma original, particularmente en la instalación de la carpeta asfáltica. Sin embargo, con la mejora del clima en la zona, las labores se reanudaron el 9 de diciembre, enfocándose en el punto de la vía más afectado.

Intervención Integral y Obstáculos Identificados

Como parte de un plan de trabajo integral, las brigadas del MOP también procederán a realizar la limpieza profunda de los canales de desagüe y la alcantarilla del sector 2-4. Se ha detectado que estas estructuras presentan obstrucciones significativas que limitan la correcta evacuación del agua, factor que ha contribuido al deterioro de la calzada.

Moradores del sector han expresado su preocupación ante la acumulación de basura en los alrededores del área de trabajo. Esta situación ha sido señalada por las autoridades como un factor que agrava el taponamiento del sistema de drenaje, dificultando el flujo normal de las aguas pluviales y obstaculizando el avance de las labores de recuperación.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas reiteraron su compromiso con la comunidad, asegurando que los trabajos continuarán con la mayor celeridad posible, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. El objetivo es restablecer plenamente la circulación vehicular y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía en Puerto Escondido.