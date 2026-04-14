Trabajos de rehabilitación vial en Cuatro Altos impactarán la circulación vehicular por cuatro meses

Como parte del plan nacional de infraestructura, se ejecutan labores de perfilado y reposición de material en una de las conexiones más importantes de la provincia colonense.
MOP inicia proyecto de rehabilitación vial en Cuatro Altos para mejorar la conectividad en Colón
• El Ministerio de Obras Públicas interviene la rotonda de Cuatro Altos con concreto de alta resistencia y nueva carpeta asfáltica para optimizar el flujo vehicular en la región.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Colón, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial en Cuatro Altos, provincia de Colón, como parte del Plan de Rehabilitación de la Red Vial que la institución ejecuta a nivel nacional. Estas labores están orientadas a mejorar las condiciones actuales de la infraestructura, fortalecer la conectividad regional y garantizar una circulación más segura y eficiente para los usuarios de la vía.
Detalles técnicos y fases de la obra
Las tareas programadas por el personal técnico incluyen la demolición y remoción del material que se encuentra deteriorado, para su posterior reposición con concreto de alta resistencia. Adicionalmente, el proyecto contempla trabajos de perfilado y la colocación de carpeta asfáltica en los puntos críticos identificados.
En esta etapa inicial, la intervención se concentra en el carril interno de la rotonda de Cuatro Altos. Para minimizar el impacto en la movilidad, el carril externo permanecerá habilitado, permitiendo que el flujo vehicular continúe de manera regular mientras avanzan las mejoras.
Duración y gestión del tráfico
Se estima que la ejecución de estas obras tenga una duración aproximada de cuatro meses. El beneficio directo alcanzará a miles de conductores que utilizan diariamente este punto estratégico de conexión en la provincia de Colón.
Para garantizar el orden durante el desarrollo de los trabajos, se contará con la presencia y apoyo constante de unidades de la Policía de Tránsito y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes serán los encargados de coordinar y regular el paso de los vehículos en el área afectada.
El Ministerio de Obras Públicas ha reiterado el llamado a la ciudadanía para que se respete la señalización vial establecida y se tomen las precauciones necesarias al transitar por el sector, al tiempo que ofrece disculpas por los inconvenientes temporales que estos trabajos de mantenimiento puedan ocasionar.
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