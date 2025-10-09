El MOP utiliza 60 toneladas de asfalto en la Rehabilitación Vial Los Santos

MOP avanza con la Rehabilitación Vial Los Santos en los distritos de Las Tablas y Macaracas

• Iván Espino, director regional del MOP, confirmó que las cuadrillas han colocado 60 toneladas de asfalto caliente en comunidades de Las Tablas y Macaracas como parte de las jornadas de mantenimiento.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Las cuadrillas de parcheo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Los Santos continúan implementando el plan de Rehabilitación Vial Los Santos. Estos trabajos buscan mejorar la red de calles, dando respuesta oportuna a miles de usuarios tanto en áreas residenciales como en las vías que facilitan la interconexión de los distintos poblados.

Iván Espino, director regional del MOP en la región, aseguró que la institución se mantiene trabajando activamente en los distintos distritos y corregimientos. «Estamos atendiendo las calles de forma integral, incluyendo las jornadas de parcheo, limpieza y adecuación de cunetas y drenajes», explicó el funcionario.

Detalles de las Jornadas de Parcheo Recientes

Durante la semana en curso, los operativos de parcheo se concentraron en puntos estratégicos de dos distritos clave de la provincia. Específicamente, los trabajos llegaron a las comunidades de:

• Bayano y San Miguel, en el distrito de Las Tablas.

• Los Higos, en el distrito de Macaracas.

En el desarrollo de estas labores, el MOP ha colocado un total de 60 toneladas de material asfáltico caliente, un esfuerzo que asegura el mejoramiento significativo y duradero de las calles intervenidas.

Refuerzo con el Programa «Tapahuecos» para 2026

El plan de restauración de vías en Los Santos recibirá un importante refuerzo por parte de la institución. De cara al próximo año, el MOP implementará el programa conocido como “Tapahuecos”.

Esta iniciativa será ejecutada en la provincia con una asignación presupuestaria destinada específicamente a ampliar la cobertura de los operativos de parcheo y atender un mayor número de sectores y comunidades que requieren el mantenimiento de la red vial en Los Santos.