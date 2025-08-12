MOP responde a emergencia vial en Penonomé y proyecta nuevo puente en menos de dos meses

MOP restablece paso por el puente de Turega y anuncia nueva estructura en Penonomé

Cuadrillas del MOP repararon el puente de Turega en tiempo récord y anunciaron una obra más segura con base de hormigón.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En tiempo récord, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) restableció el paso por el puente de Turega, ubicado en el corregimiento de El Pajonal, Penonomé, luego del desprendimiento de una de sus líneas de soporte ocurrido el pasado sábado 9 de agosto. Gracias a la intervención inmediata de personal técnico, los residentes ya pueden cruzar con seguridad.

Luis Rodríguez, director regional del MOP en Coclé, informó que tras recibir la alerta, equipos de la Dirección de Puentes se trasladaron al sitio para inspeccionar y coordinar los trabajos de reparación. Las cuadrillas trabajaron durante el domingo y lunes en la reubicación de la pieza afectada y en la recomposición de la estructura.

Durante la intervención, se acordonó el área junto al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y se aplicaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la comunidad.

El MOP reafirma con esta acción su compromiso de atender emergencias viales de forma oportuna y asegurar la conectividad de las comunidades, manteniéndose presente con personal y equipo especializado.

Nuevo puente en construcción

El Ministerio anunció que próximamente iniciará la construcción de un nuevo puente de vigas con base de hormigón y una pasarela peatonal modular en el mismo punto. La obra será entregada en un plazo estimado de menos de dos meses y garantizará una estructura más segura y duradera para el tránsito vehicular y peatonal en El Pajonal.