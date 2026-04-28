MOP informa a comerciantes de El Nazareno sobre avances en el Corredor de las Playas

El Ministerio de Obras Públicas sostuvo un encuentro con residentes y comerciantes de El Nazareno para detallar el impacto y las medidas de mitigación del proyecto Corredor de las Playas.
Detalles de ampliación y variantes del Corredor de las Playas son presentados en La Chorrera
• La ampliación a seis carriles y la construcción de la Variante de Campana forman parte de las obras estratégicas del Corredor de las Playas explicadas por el equipo técnico del MOP.
Alcance técnico y beneficios de la obra
La ingeniera Lilian Gutiérrez, directora del proyecto, señaló que el Corredor de las Playas es una pieza clave en la estrategia nacional de infraestructura vial. Según la funcionaria, la obra beneficiará a más de dos millones de usuarios que transitan por la vía Panamericana. El diseño se ha enfocado en minimizar las afectaciones a los negocios locales mediante el aprovechamiento de la servidumbre pública y la infraestructura ya existente.
Por su parte, la empresa contratista detalló que los trabajos incluyen la rehabilitación de la calzada actual y su ampliación de cuatro a seis carriles (tres por sentido). El plan contempla además:
• Ampliación de puentes vehiculares.
• Construcción de tres retornos a nivel y dos a desnivel.
• Edificación de intercambiadores para optimizar el flujo vehicular.
• Rehabilitación de cinco kilómetros de calles internas en el distrito de Capira.
Variante de Campana y desarrollo económico
Respecto a la Variante de Campana, se informó que consistirá en un nuevo tramo de 1.7 kilómetros de vía que funcionará de manera simultánea con la ruta actual de Loma Campana, permitiendo una alternativa más fluida para el tráfico pesado y particular.
La institución subrayó que el Corredor de las Playas no solo busca modernizar la red vial, sino también impulsar la economía regional a través de la generación de empleos con mano de obra local. Tanto el MOP como la contratista reafirmaron su compromiso de mantener una comunicación abierta con la comunidad y las autoridades locales para reducir al mínimo el impacto durante la fase de ejecución, garantizando una vía segura y competitiva para el desarrollo nacional.
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