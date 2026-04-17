MOP ejecuta dragado en La Chorrera para mitigar inundaciones en El Coco

El Ministerio de Obras Públicas realiza labores de dragado y conformación de taludes en el corregimiento de El Coco para optimizar el flujo de aguas pluviales.
Avances en limpieza y dragado de cauces buscan mitigar inundaciones en Panamá Oeste
• Equipos regionales del MOP intervienen la quebrada La Onda para proteger a las comunidades de Villa Unida y Potrero Grande ante el riesgo de desbordamientos.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) La Chorrera, Panamá.- Con el objetivo prioritario de mitigar inundaciones y optimizar el flujo de las corrientes de agua, el personal de la Dirección Regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá Oeste lleva a cabo operativos de dragado, limpieza y conformación de taludes en el corregimiento de El Coco. Estas acciones preventivas se concentran en la quebrada La Onda, proporcionando seguridad técnica a comunidades vulnerables del distrito de La Chorrera.
Intervención en Villa Unida y Potrero Grande
En el sector de Villa Unida, las cuadrillas ejecutaron labores de limpieza y desmonte en una extensión de 1.8 kilómetros. Complementariamente, se realizó el dragado de un kilómetro del cauce, lo que permite ampliar la capacidad hidráulica del sistema ante el incremento de las lluvias. Según los reportes de la entidad, los trabajos se encuentran actualmente en su fase final en el área de Potrero Grande, donde se culminan las tareas de remoción de sedimentos antes de movilizar la maquinaria pesada hacia otros puntos críticos del distrito.
Estas intervenciones impactan de manera positiva en la calidad de vida de los residentes al reducir significativamente el riesgo de desbordamientos. La protección de las viviendas, las vías de acceso terrestre y las zonas productivas locales constituye el eje central de este programa de mantenimiento.
Mantenimiento de drenajes naturales
El MOP informó que estas tareas son parte de una planificación continua enfocada en el mantenimiento de cauces y drenajes naturales en la provincia de Panamá Oeste. Mediante la recuperación de los espacios hídricos, la institución busca prevenir afectaciones materiales y asegurar la integridad de la población en sectores históricamente propensos a anegaciones durante la temporada lluviosa.
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