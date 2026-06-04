El MOP realizará trabajos de parcheo asfáltico y cierres parciales en la vía Panamericana

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará labores de mejoramiento mediante parcheo asfáltico en el tramo entre Howard y el Puente de las Américas, aplicando cierres parciales controlados.
Informan sobre cierres controlados en la vía Panamericana por mejoras en la rodadura
• Las jornadas de mantenimiento rutinario se desarrollarán del 3 al 10 de junio de 2026 en horarios matutinos, exceptuando los días de fin de semana para mitigar el impacto vehicular.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa a los usuarios de la vía Panamericana que se estarán realizando labores de mejoramiento de la rodadura mediante parcheo asfáltico en el tramo comprendido entre Howard y el Puente de las Américas, por lo que será necesario efectuar cierres parciales controlados en el área de trabajo.
Horarios y detalles de la intervención
Las jornadas operativas están programadas del miércoles 3 al miércoles 10 de junio de 2026, estableciendo un horario de ejecución de 9:00 a.m. a 1:30 p.m., exceptuando los días sábado y domingo. Estos trabajos forman parte de las labores rutinarias de mantenimiento que desarrolla de forma regular la Dirección de Mantenimiento de Panamá Oeste 2.
La zona específica de la intervención se localiza en la vía Panamericana, abarcando ambos carriles con dirección hacia la ciudad de Panamá, de manera puntual en el tramo comprendido entre la estación de combustible Puma ubicada en el sector de Rodman y la entrada hacia Farfán.
Medidas de seguridad y tránsito vial
Para salvaguardar a los usuarios, el área contará con dispositivos de seguridad vial y personal autorizado. La institución solicita a los conductores atender de manera estricta las indicaciones en el sitio, respetar la señalización colocada y mantener una velocidad máxima de 30 km/h en la zona intervenida. Asimismo, se recomienda a la población automovilística utilizar vías alternas.
El Ministerio de Obras Públicas agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía en general por la ejecución de estos trabajos y ofrece disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar en los desplazamientos diarios.
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