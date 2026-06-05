Alianza estratégica entre el MOP y la UNOPS busca fortalecer la infraestructura vial y la logística estatal

El Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos suscribieron un convenio de compromiso para asegurar la transparencia, eficiencia y calidad en las obras públicas nacionales.
Acuerdo por 42 meses con la UNOPS permitirá al MOP fortalecer la infraestructura vial en Panamá
• Con una vigencia de 42 meses y una inversión que supera los 70 millones de balboas, la alianza estratégica contempla la intervención en puntos críticos, adquisiciones sostenibles y capacitación técnica del personal institucional.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un Acuerdo de Compromiso con el objetivo principal de garantizar que la inversión pública se traduzca en obras e insumos de alta calidad mediante procesos de adquisición eficientes y transparentes, orientados a fortalecer la infraestructura vial y la logística institucional del país. El ministro del MOP, José Luis Andrade, agradeció formalmente el apoyo brindado por la UNOPS e instó en tercera persona a continuar trabajando de la mano para lograr el desarrollo de obras en beneficio de la nación. Este convenio específico tendrá una vigencia establecida de 42 meses por un monto financiero total de B/. 70,674,226.00.
Alcance operativo e intervenciones viales
El alcance del acuerdo incluye la intervención directa en diversos puntos críticos viales a nivel nacional, el suministro estratégico de repuestos, llantas y materiales metálicos para el uso del MOP, además de un componente enfocado en el desarrollo de capacidades técnicas a través de talleres de capacitación dirigidos al personal del Ministerio. La alianza contempla acciones orientadas al gerenciamiento integral del proyecto bajo estrictos principios de transparencia y eficiencia, así como la implementación de adquisiciones sostenibles de bienes y servicios conforme a las regulaciones, políticas y procedimientos internacionales de la UNOPS.
Asimismo, el plan de trabajo abarca obras de intervención integral equipadas con diagnóstico especializado, ingeniería y rehabilitación de caminos. El programa incluye la evaluación institucional junto al fortalecimiento de capacidades mediante planes de capacitación e innovación, sumado a iniciativas de modernización interna del MOP relacionadas con sistemas de videovigilancia, gestión de activos viales y la digitalización completa de la documentación de la entidad.
Impacto social y fortalecimiento logístico
El impacto directo de este acuerdo internacional beneficiará a la sociedad civil y a los usuarios de la red vial nacional, mejorando la seguridad en las carreteras, la conectividad territorial y las condiciones de vida de la población en general. En el plano institucional, la alianza robustece las capacidades técnicas y logísticas de los talleres operativos del MOP, asegurando el uso transparente y eficiente de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos panameños.
Por su parte, la directora de la UNOPS Panamá, María Laura Klarreich, resaltó en tercera persona la confianza brindada por la entidad gubernamental para seguir trabajando en equipo, con el fin de cumplir satisfactoriamente los objetivos del acuerdo con transparencia y eficiencia. Con la firma de este documento, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una gestión pública moderna y orientada a la obtención de resultados concretos.
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