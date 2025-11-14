Muere jaguar juvenil por atropello en la autopista Panamá–Colón

Tragedia ambiental: Atropello de jaguar en la autopista Panamá–Colón tras 20 años sin incidentes

• Un ejemplar juvenil de jaguar perdió la vida tras ser impactado por un vehículo en la autopista Panamá–Colón, un área crucial cercana a un corredor biológico, marcando el primer atropello de la especie en dos décadas.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un ejemplar juvenil de jaguar (Panthera onca) fue atropellado y murió la noche del 12 de noviembre en la autopista Panamá–Colón, en una zona que colinda con un corredor biológico vital para la fauna local. Este lamentable suceso marca un precedente negativo, ya que, según los datos disponibles, no se había registrado el atropello de un jaguar en esta vía desde hace 20 años.

Hallazgo y Respuesta Institucional

La alerta inicial fue atendida por unidades de la Policía Ambiental, quienes, tras confirmar el hecho, notificaron al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). El cuerpo del felino, identificado como un juvenil, fue trasladado inmediatamente a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre de MiAMBIENTE, llegando a las 9:45 de la noche.

Una vez bajo custodia, los especialistas procedieron a realizar mediciones biométricas y a tomar muestras biológicas. Estos procedimientos se efectúan con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información científica sobre el ejemplar, dado que un hallazgo en estas circunstancias es infrecuente y ofrece una oportunidad única de estudio.

Se presume que el jaguar procedía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía y que su desplazamiento natural lo obligó a cruzar la autopista Panamá–Colón, donde fue impactado mortalmente.

Llamado Urgente a la Prevención Vial

MiAMBIENTE expresó su profundo pesar por la pérdida de esta especie catalogada a nivel mundial como en peligro crítico de extinción y formalmente protegida en Panamá (Resolución DM-0657-2023). La entidad subrayó la urgencia de mejorar las medidas de prevención y mitigación en todas las carreteras y caminos que atraviesan ecosistemas boscosos, hábitats naturales de la fauna silvestre.

El ministerio destacó que estos incidentes no solo amenazan la supervivencia de especies clave como el jaguar, esencial como depredador tope y regulador ecológico, sino que también constituyen un riesgo para la seguridad vial de los ciudadanos.

Ante la situación, MiAMBIENTE insta a las autoridades y empresas constructoras a dar prioridad, en la planificación de nuevas obras o ampliaciones de carreteras, a la inclusión de pasos de fauna terrestre y arbórea. Además, promueve la instalación de señalizaciones y límites de velocidad estrictos en colaboración con las entidades responsables, buscando que los conductores manejen con máxima precaución en rutas cercanas a zonas silvestres.

Voces Institucionales y Científicas

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó que «el atropello de este jaguar nos debe hacer un llamado de atención a toda la población sobre la necesaria coexistencia entre desarrollo y naturaleza». Navarro anunció que la entidad reforzará la infraestructura de conectividad de corredores biológicos, ubicando pasos de fauna, y realizará más campañas de concienciación en conjunto con diversas ONG.

Por su parte, Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad de MiAMBIENTE, indicó que el suceso «muestra la necesidad de incrementar la conciencia ambiental y aplicar medidas efectivas que permitan la coexistencia entre el desarrollo vial y la vida silvestre».

Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, reconoció la labor conjunta entre instituciones y comunidades, pero enfatizó que «cada individuo cuenta. La pérdida de un jaguar es un impacto significativo en las poblaciones silvestres y en el equilibrio de los ecosistemas».

MiAMBIENTE finalizó su comunicado recordando a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier animal silvestre en peligro o que necesite asistencia a través de la línea gratuita 311 o las redes sociales oficiales.

