Mujeres en Panamá encuentran autonomía económica en la movilidad digital

El 30% de quienes conducen con inDrive en Panamá son mujeres

• Tres de cada diez conductores de la plataforma en el país son mujeres que utilizan la tecnología para generar ingresos bajo sus propios términos y equilibrar su vida personal.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- En Panamá, alrededor del 30% de las personas que conducen con la plataforma inDrive son mujeres, una cifra que refleja una tendencia creciente hacia la búsqueda de alternativas de generación de ingresos bajo términos propios. Este dato destaca cómo la movilidad digital se ha transformado en una herramienta clave para quienes desean gestionar su tiempo y decisiones personales de manera autónoma.

A las 6:30 de la mañana, ciudadanas como Zuyin Rodríguez inician su jornada no solo frente al volante, sino al mando de su futuro y el de sus familias. Rodríguez, quien se integró recientemente a la plataforma, utiliza esta oportunidad para equilibrar su vida laboral con la crianza de su hijo de dos años. Con los ingresos obtenidos, logra cubrir gastos fundamentales como alimentación, renta, servicios básicos y la educación maternal de su pequeño.

Autonomía económica y flexibilidad laboral

El contexto actual del costo de vida y los retos del empleo formal para las mujeres, especialmente las madres jóvenes, posiciona a los modelos de trabajo flexible como una vía de oportunidad. Santiago Aguilar, Country Lead para Panamá en inDrive, destaca que la movilidad funciona como una herramienta real de autonomía económica, permitiendo a las usuarias generar recursos sin renunciar a su vida personal.

Para conductoras como Rodríguez, el valor principal reside en la flexibilidad. Esta modalidad le permite decidir sus horarios de conexión y desconexión, asegurando su presencia en los momentos importantes del entorno familiar. Según afirma la protagonista de esta historia, el impacto del cambio ha sido tanto financiero como emocional al convertirse en su propia jefa.

Compromiso con la seguridad y la transparencia

Como parte de su estrategia para promover oportunidades accesibles, la compañía impulsa un modelo que permite a las personas conductoras negociar la tarifa de cada viaje de forma directa. Este sistema otorga un mayor control sobre las ganancias diarias y fomenta la transparencia en las transacciones.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la empresa reafirma su apuesta por una movilidad más justa. Para ello, continúa fortaleciendo las herramientas de seguridad y las funcionalidades dentro de la aplicación, buscando brindar una experiencia confiable tanto para las mujeres que conducen como para los pasajeros. El acceso a estos modelos tecnológicos se consolida así como una vía concreta hacia la independencia económica en el territorio panameño.

