Cincuenta mujeres privadas de libertad del Cefere reciben títulos académicos

Ministra Dinoska Montalvo destaca graduación de mujeres privadas de libertad en el Cefere

• Autoridades del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación celebraron la graduación de mujeres privadas de libertad, reafirmando la educación como eje de transformación social.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un grupo de 50 mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), perteneciente al Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, recibió sus certificaciones académicas en una ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Gobierno. Las graduandas finalizaron sus respectivos niveles de enseñanza en el Centro Educativo Rosa Virginia Pelletier, como parte de los esfuerzos de reinserción a través de la formación académica en el sistema penitenciario nacional.

Resultados académicos y niveles de estudio

El desglose de los logros educativos detalla que 23 mujeres obtuvieron sus certificados correspondientes al noveno grado. Por otro lado, 27 estudiantes alcanzaron su diploma de duodécimo grado, acreditándose como Bachilleres en Comercio mientras cumplen su proceso en el CEFERE.

En el nivel de bachillerato, los máximos honores por rendimiento académico fueron otorgados a Génesis Chamán, con el primer puesto; Milagro Esquivel, en el segundo lugar; y Nathaly Herrera, en la tercera posición. En lo que respecta al noveno grado, el primer puesto de honor fue para Migdalia Martínez, el segundo para Elena Rodríguez y el tercero para Melissa Pérez.

Compromiso con la transformación social

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, expresó sus felicitaciones a las estudiantes y familiares, señalando que este éxito académico es un paso fundamental para el desarrollo personal. La ministra resaltó que el Estado mantiene su confianza en la capacidad de estas mujeres para reconstruir sus proyectos de vida y agradeció la dedicación del cuerpo docente en la guía de estas metas.

Asimismo, la viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, enfatizó la importancia de la alianza interinstitucional para demostrar que la educación es una herramienta de cambio. De Cotes manifestó que, independientemente de la situación personal, el estudio representa una oportunidad de avance y esperanza para el futuro.