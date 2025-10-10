Ministerio de la Presidencia rescata obras paralizadas; desinformación rodea la Villa Diplomática

Gobierno aclara uso de la Villa Diplomática

• El Gobierno Nacional asegura que la recuperación de la Villa Diplomática se realiza de forma transparente, mientras lamenta la manipulación mediática que busca politizar este esfuerzo.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La prioridad que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha otorgado al rescate de obras del Estado paralizadas por décadas está siendo objeto de manipulación en algunos medios, los cuales buscan politizar este esfuerzo. La administración actual lamenta que se cuestione con mayor énfasis la gestión que recupera proyectos que a quienes los abandonaron en el pasado.

El Gobierno Nacional está rescatando una amplia gama de infraestructuras, incluyendo hospitales, iglesias, escuelas, centros deportivos, plantas potabilizadoras y edificios históricos, revirtiendo la inacción de administraciones pasadas que dejaron pérdidas millonarias al Estado.

Aclaración sobre la Villa Diplomática y la Familia Presidencial

En este contexto, uno de estos proyectos, que representa menos del 0.1% del total invertido, es la llamada Villa Diplomática. El Gobierno denunció que este proyecto está siendo utilizado para causar desinformación y vincular de forma malintencionada a dos de las hijas del Presidente con su proceso de recuperación.

El Ministerio de la Presidencia, con la asesoría del Ministerio de Cultura, está a cargo del rescate de esta propiedad del Estado. El proceso se maneja de forma transparente y abierta, y su desarrollo no guarda ninguna relación con las hijas del presidente Mulino.

Se aclaró que las fotografías publicadas, en las que aparecen las jóvenes, datan de una visita preliminar a finales de julio de 2024 a la propiedad ubicada en Quarry Heights. La participación de las hijas del presidente Mulino en aquella ocasión se motivó únicamente por un interés en la memoria histórica y sus respectivas profesiones en arquitectura y diseño.

El Gobierno enfatizó que no existe ni existió ningún interés económico detrás de esta simple visita preliminar a la abandonada propiedad estatal que se está rescatando. Se aseguró categóricamente que la propiedad no será de uso familiar.

Obras Prioritarias en Marcha

Las obras consideradas prioritarias por el Gobierno se iniciaron desde el primer momento de la gestión, abarcando proyectos clave a nivel nacional. Entre ellos se encuentran hospitales en el interior del país, el Hospital de Cancerología, la potabilizadora de Howard, la Escuela Antonio José de Sucre en David, y el Museo Reina Torres de Araúz, además de infraestructuras de transporte como el túnel de la Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la recuperación del patrimonio que pertenece a todos los panameños, con un enfoque en el trabajo serio y concreto, y ajeno a la politiquería.