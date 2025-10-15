Presidente Mulino entrega 53 viviendas del proyecto 19 de Octubre y promete culminar obras paralizadas en Coclé

Miviot y Presidencia entregan llaves del proyecto 19 de Octubre en Aguadulce, beneficiando a 53 familias

• El Presidente Mulino destacó que la Entrega viviendas 19 de Octubre forma parte de su compromiso de retomar obras paralizadas , asegurando que las 125 viviendas restantes serán entregadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 .

(15/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Un total de 53 familias coclesanas recibieron hoy las llaves de sus nuevos hogares en el proyecto 19 de Octubre, ubicado en el corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé. La Entrega viviendas 19 de Octubre fue encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované J.

El evento de entrega representa la culminación de años de espera para más de 250 personas. El Presidente Mulino se comprometió a finalizar las obras pendientes: “Mi decisión y preocupación de retomar obras paralizadas me llevó a encontrarme con dirigentes y funcionarios que a pesar de pensar distinto querían lo mismo, terminar las obras. Yo espero ser el Presidente que dé ese paso, en el sentido de que todo lo que se empieza se termine”, afirmó.

El mandatario aseguró que las 125 viviendas restantes que comprenden el proyecto serán entregadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Vivienda Digna y Fortaleza Familiar

El ministro Jované J. explicó que el proyecto total comprende 181 soluciones de viviendas construidas en un terreno de 6.04 hectáreas. El diseño incluye dos recámaras, baño, sala comedor, cocina, lavandería, portal y, fundamentalmente, rampa de acceso para personas con discapacidad o poca movilidad.

Una de las beneficiarias fue la señora Dixiana Núñez, quien agradeció la entrega de un hogar propio y seguro tras esperar más de nueve años. Su caso, el de una madre de cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, resalta la dimensión social del proyecto.

“Historias como la suya dan sentido a nuestro trabajo diario, porque detrás de cada casa entregada hay una familia que vuelve a soñar y un futuro que comienza a construirse”, manifestó el ministro Jované.

El proyecto, construido por la empresa R y N por 5.6 millones de balboas, también contempla áreas comerciales, una cancha deportiva, dos parques recreativos y una planta de tratamiento.

En el marco de esta entrega, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dio la orden de proceder para la Rehabilitación de calles en el distrito de Aguadulce, un proyecto que busca mejorar 29.7 kilómetros de carreteras de la zona.