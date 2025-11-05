Presidente Mulino felicita a la Banda Republicana por su 158 Aniversario

Panamá celebra 158 años de la Banda Republicana: El alma musical de la Nación

• El presidente José Raúl Mulino extendió una felicitación oficial a la Banda Republicana con motivo de su 158 aniversario, en el marco de la celebración del Día de los Símbolos Patrios.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el contexto de la celebración nacional del Día de los Símbolos Patrios, el presidente de la República, José Raúl Mulino, extendió un mensaje de felicitación a los miembros de la Banda Republicana. La congratulación se realizó con motivo de la conmemoración de su 158 aniversario de fundación.

Historia y Significado Nacional de la Banda Republicana

La Banda Republicana, cuya fundación data del 1 de noviembre de 1867, ha fungido como un testigo y protagonista clave de los sucesos más importantes en la historia de la nación. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha acompañado ceremonias oficiales, actos cívicos y conmemoraciones patrias a lo largo del territorio panameño.

Considerada el alma musical del país, esta agrupación representa un símbolo sonoro inequívoco de la identidad panameña. Su legado constituye, además, una parte esencial del patrimonio histórico y cultural de Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: