Presidente Mulino encabeza romería por el Día de los Difuntos y resalta la unidad nacional

Presidente Mulino rinde honores en el Cementerio Amador por el Día de los Difuntos

• Las ofrendas florales fueron colocadas en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero y los Soldados Caídos de la Independencia, en una ceremonia que contó con los discursos de Adolfo Ahumada y Vladimir Berrío-Lemm.

(02/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este domingo la tradicional romería conmemorativa del Día de los Difuntos en el Cementerio Amador. El acto solemne contó con la presencia de ministros, viceministros y autoridades municipales.

El mandatario rindió tributo a las figuras históricas de la nación, depositando ofrendas florales en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero, el primer presidente de la República, y en el de los Soldados Caídos de la Independencia.

Presencias y Oradores en la Ceremonia

El presidente Mulino estuvo acompañado por miembros de su Gabinete, así como por la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa; el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi; el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Senén Mosquera; y concejales.

Los oradores designados para la jornada fueron Adolfo Ahumada, en representación de la Presidencia de la República, y Vladimir Berrío-Lemm, por parte del Consejo Municipal.

Ahumada destaca la Unidad Nacional de 1903

En su intervención, Adolfo Ahumada se refirió a los próceres panameños que forjaron la Independencia, resaltando la unidad nacional que hizo posible esta gesta.

«A mi juicio, la lección es que, a pesar de las diferencias y contradicciones, los liberales y conservadores se unieron para esa finalidad. Eso hay que reconocerlo. Tanto que habían luchado unos contra otros en la Guerra de los Mil días que acababa de pasar y, sin embargo, cuando se abrió a sus mentes la idea de la independencia, todos actuaron conjuntamente«, señaló Ahumada.

El orador enfatizó que «esa unidad nacional, por mínima que pueda llegar a ser, es la clave para el país… Pensemos en elementos que nos vayan llevando al camino de la unidad nacional, como lo fue en 1903″. Ahumada concluyó reconociendo el legado del Dr. Amador Guerrero como “el presidente que abrió los caminos para el Panamá que tenemos hoy, y que tenemos que seguir manteniendo».

Recordatorio a los Soldados de la Independencia

Por su parte, el orador Berrío-Lemm rememoró que la iniciativa de la independencia nacional se gestó en acciones anteriores al logro definitivo de la separación de Colombia en 1903. Esta labor se ve reflejada en los Soldados de la Independencia.

«Cerca de mil hombres dieron el paso al frente. No hubo enfrentamientos sangrientos, pero estuvieron ahí dispuestos a luchar y poner en orden el país. A ellos se les conoció como Soldados de la Independencia, en cuyo mausoleo a cielo abierto nos hallamos congregados», apuntó Berrío-Lemm.