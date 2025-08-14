Mulino impulsa protección a la producción nacional de leche, celebra alza en exportaciones marítimas y entrega 4,500 títulos de propiedad

Mulino anuncia medidas para proteger la producción nacional de leche y destaca aumento en exportaciones de productos del mar

Panamá exportó B/.516.3 millones en productos del mar en el primer semestre de 2025, un aumento del 11.3%.

Gobierno entrega más de 4,500 títulos de propiedad y avanza en infraestructura

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció nuevas medidas para proteger a los productores nacionales de leche, incluyendo restricciones a la importación si no se garantiza la compra de la producción local. Durante su conferencia de prensa semanal, también informó sobre un aumento del 11.3% en las exportaciones de productos del mar, así como avances en infraestructura, titulación de tierras y cooperación internacional.

Protección al sector lechero: “Si no compran, no importan”

Mulino advirtió que el Gobierno Nacional no permitirá que se pierdan los 35 mil litros diarios de leche que Nestlé ha dejado de adquirir. En coordinación con el MIDA, MICI e IMA, se impulsan medidas de emergencia y acciones estructurales para garantizar la comercialización de la leche nacional, incluyendo el fomento del uso de queso mozzarella local en pizzerías del país.

Además, el Ministerio de Salud trabaja en una normativa que obligará a los comercios a informar si los quesos están elaborados con leche real o sucedáneos. “Nuestro compromiso es claro: proteger el trabajo del productor lechero y garantizar que cada litro producido encuentre su destino”, afirmó el mandatario.

Exportaciones de productos del mar crecen 11.3%

El presidente destacó que las exportaciones panameñas de productos del mar alcanzaron B/.516.3 millones en el primer semestre de 2025, un incremento del 11.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento responde a políticas de trazabilidad y transparencia pesquera, que han fortalecido el interés de mercados como Asia y Estados Unidos.

Infraestructura y desarrollo territorial

Mulino confirmó que este viernes visitará la construcción del nuevo puerto multipropósito en Puerto Armuelles, Chiriquí, que ya registra un 50% de avance. La obra, impulsada por la AMP, generará empleos y dinamizará la economía regional. En alianza con Inadeh, se implementará una oferta formativa para capacitar a la comunidad local.

En materia de titulación, el presidente informó que se han entregado más de 4,500 títulos de propiedad en el primer año de gobierno, bajo un proceso transparente y sin distinciones políticas. “Esto permitirá movilidad social, acceso a vivienda y financiamiento, fortaleciendo la economía nacional”, señaló.

Panamá y Mercosur: diálogo abierto con productores

Mulino anunció que los ministros del MIDA y MICI, junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se reunirán con productores para abordar inquietudes sobre la leche nacional y el proceso de anexión al Mercosur. El presidente invitó a Herrera y a los titulares de comisiones legislativas a acompañarlo en su próxima visita a Brasil, para conocer de primera mano los temas relacionados con el bloque regional.

Finalmente, el mandatario felicitó a la atleta panameña Emily Santos por sus medallas en los Juegos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay.