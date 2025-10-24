Potabilizadora de Buenos Aires beneficiará a 35 comunidades y más de 20 mil personas en Veraguas y Comarca Ngäbe Buglé

El presidente Mulino anuncia la culminación e inauguración de la Potabilizadora de Buenos Aires

• CONADES formalizó los procedimientos técnicos y legales para la operación de la Potabilizadora de Buenos Aires , que cuenta con captación en el río Cobre y 32 tanques de almacenamiento.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la finalización y próxima inauguración de la planta Potabilizadora de Buenos Aires durante su habitual discurso matutino. Esta infraestructura hídrica está destinada a mejorar significativamente la calidad de vida de la población, beneficiando a 35 comunidades y más de 20 mil personas en los distritos de Las Palmas, provincia de Veraguas, y Ñurum, en la Comarca Ngäbe Buglé.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), Antonio Tercero González, confirmó que el sistema de distribución de agua potable, que conecta Buenos Aires con Las Palmas, también ha sido concluido. Con esto, se ha oficializado la fase de operación y mantenimiento de este proyecto tan largamente esperado.

Estructura del Sistema de Acueducto

El sistema de acueducto de la Potabilizadora de Buenos Aires se compone de una captación de agua cruda ubicada estratégicamente en el río Cobre. La infraestructura comprende sistemas de bombeo, la planta de tratamiento de agua potable propiamente dicha y las líneas de conducción necesarias para su distribución.

Un elemento clave de la operatividad del proyecto son los 32 tanques de almacenamiento, cuya capacidad total asciende a 1,202,000 galones. Esta capacidad garantiza un suministro adecuado y constante para todas las comunidades beneficiadas.

Normalización Técnica y Legal del Proyecto

La entrega de esta importante obra estuvo originalmente pactada para el 10 de diciembre de 2020. No obstante, tras tres adendas contractuales, la fecha se prorrogó hasta mayo de 2023. El proyecto no se concretó hasta la actual gestión de Gobierno, bajo la tutela de CONADES, que se encargó de formalizar los procedimientos técnicos y legales pendientes.

Estas acciones fueron indispensables para cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), asegurando que la planta quede técnica y legalmente operativa para el servicio de la población. Para lograr este objetivo, CONADES realizó visitas periódicas, logrando ordenar técnica, legal y financieramente el proyecto.

Con la puesta en marcha de este sistema de acueducto, el Gobierno Nacional impacta positivamente la vida de miles de panameños, promoviendo el desarrollo sostenible entre las comunidades beneficiadas de Veraguas y la Comarca Ngäbe Buglé.