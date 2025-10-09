Nueva Tienda del Pueblo del IMA garantizará alimentos asequibles para 3,000 personas al día

Presidente Mulino inaugura la tercera Tienda del Pueblo del IMA en la capital

• Esta iniciativa del IMA, que comercializa 34 productos esenciales a precios subsidiados, consolida el esfuerzo gubernamental por fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar directamente al productor nacional.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, presidió el corte de cinta que oficializó la inauguración de la tercera Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la ciudad capital. Esta nueva sucursal se encuentra ubicada en las modernas instalaciones de Frigo San Antonio y tiene como objetivo expandir la red de distribución de alimentos para abastecer a la ciudadanía con productos nacionales a precios justos, beneficiando tanto al consumidor como al productor.

La apertura de esta tercera Tienda del Pueblo constituye un hito en el apoyo a las comunidades vulnerables y consolida un modelo de distribución que combina accesibilidad, calidad y dignidad, en línea con el esfuerzo continuo del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad alimentaria.

Diseño Moderno y Compromiso con Precios Justos

Con una capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la nueva Tienda del Pueblo cuenta con un diseño funcional y moderno, que incluye aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil. El objetivo es asegurar una experiencia de compra eficiente y cómoda para todos los visitantes.

El director general del IMA, Nilo Murillo, quien acompañó al mandatario en el recorrido, explicó que el propósito principal de la nueva tienda es garantizar el acceso a alimentos de calidad para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En este local se ofrecerá una amplia gama de productos frescos, enlatados y de primera necesidad a precios asequibles, contribuyendo a aliviar la carga económica de las familias panameñas.

La tienda cumple con altos estándares de higiene y seguridad, lo que refuerza el compromiso del IMA con el bienestar colectivo.

Recorrido Presidencial y Productos de la Canasta Básica

Durante su visita, el presidente Mulino recorrió el área de cajas, las zonas de almacenaje y el cuarto frío, donde pudo constatar la eficiencia operativa del local. Conversó con los trabajadores, verificó los precios y saludó a cientos de compradores.

El mandatario instó a los panameños a aprovechar los beneficios de la nueva tienda y destacó el modelo de negocio del instituto: «Son productos de primera calidad. Primero se le compra al productor nacional directo, y se vende en tiendas del IMA a precios muy buenos. Esto es toda una inversión 100% rescatada por el director del IMA», indicó Mulino.

En las Tiendas del Pueblo se puede adquirir un total de 34 productos esenciales de la canasta básica a precios subsidiados. Entre los productos disponibles se encuentran: arroz ($1.25 el paquete de 5 lb), atún en lata ($0.30), azúcar ($0.40), café ($0.75), espagueti ($0.25), guandú ($0.50), jamonilla ($1.00), lentejas ($0.50) y porotos ($0.50).

En el acto inaugural participaron autoridades nacionales, funcionarios del IMA, productores agropecuarios y miembros de la comunidad, quienes conocieron de primera mano este nuevo espacio.