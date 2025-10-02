Presidente Mulino destaca inversión de B/.80 millones para pueblos indígenas y plan de empleo nacional

Gobierno Nacional salda deuda histórica con pueblos indígenas con proyectos de desarrollo

• La Directora del Mingob, Dinoska Montalvo, detalló que la inversión en las comarcas salda una deuda histórica con los pueblos indígenas , mientras el Gobierno impulsa la promoción internacional de Panamá.

(02/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional de Panamá avanza en la recuperación de obras abandonadas, incluyendo proyectos en las comarcas, con un plan de inversión superior a los B/.80 millones destinado al desarrollo de los pueblos indígenas. Así lo anunció hoy el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien también destacó los esfuerzos de su administración en la generación de empleo mediante capacitación y la mejora en la atención médica para prevenir el cáncer.

En su conferencia de prensa semanal, realizada en el Palacio de las Garzas, el presidente Mulino subrayó que el reciente éxito internacional de Panamá, albergando los Premios Juventud 2025, marca el inicio de una estrategia integral para el lanzamiento de la nueva marca país.

Ejecución de Obras en Comarcas Olvidadas

El mandatario indicó que su gestión está enfocada en la recuperación de obras a favor de todos los panameños, con especial énfasis en los pueblos indígenas, zonas que, según señaló, han sido históricamente olvidadas. El programa de inversión que se ejecuta a través del Ministerio de Gobierno (Mingob) busca saldar esta deuda pendiente con diversos proyectos de desarrollo.

La titular del Mingob, Dinoska Montalvo, complementó la información al detallar que el programa de desarrollo integral para los pueblos indígenas proviene de un préstamo del Banco Mundial, y aunque su programación inició en 2015, la ejecución comenzó en 2020. Sin embargo, al inicio de la administración Mulino en julio de 2024, de nueve proyectos iniciados, solo uno había sido entregado.

«Bajo la administración Mulino, se recuperaron nueve obras que se encontraban con un 30% a 40% de avance y 11 proyectos adicionales que faltaban por licitar dentro de ese componente de 80 millones de dólares,» sostuvo Montalvo. Actualmente, ya se han entregado dos escuelas (Ipetí Emberá y Akua Yala) y un centro de salud (Llano Ñopo). Un total de 11 obras están en licitación, con seis próximas a adjudicarse, lo que demuestra la voluntad política para rescatar millones de dólares que estaban paralizados.

Capacitación, Salud y Promoción Internacional

Estrategia de Empleo y Formación

El presidente Mulino reiteró el compromiso de su gobierno con la generación de empleo mediante la capacitación gratuita. Destacó que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) ha abierto la preinscripción para su último periodo de formación del año, ofreciendo más de 1,885 cursos gratuitos en 28 áreas, incluyendo tecnologías digitales, turismo, y construcción. El mandatario incentivó a jóvenes y adultos a utilizar esta oportunidad para fortalecer sus hojas de vida.

Avances contra el Cáncer

En materia de salud, se ponderaron los avances del Instituto Oncológico Nacional (ION), que ha realizado 30 cirugías utilizando la plataforma de cirugía robótica Da Vinci, resultando en intervenciones más eficientes y menos invasivas. El primer paciente atendido con esta tecnología de punta fue un panameño sin seguro, lo que fue destacado por el presidente.

Adicionalmente, la Caja de Seguro Social (CSS) refuerza su estrategia contra el cáncer de mama al integrar inteligencia artificial, capacitación profesional y una red de 37 mamógrafos a nivel nacional, permitiendo un diagnóstico más avanzado y una detección temprana que incrementa la tasa de éxito en los tratamientos.

Marca País y Escenario Internacional

El mandatario anunció que la exitosa realización de Premios Juventud 2025 fue solo el comienzo de una estrategia de promoción internacional para lanzar la nueva marca país. El evento generó 415 millones de interacciones, un 47% más que el año anterior. El acuerdo con Univisión incluye seis meses de trabajo conjunto para lanzar la marca Panamá en plataformas de gran alcance, buscando atraer más turismo e inversiones.

Finalmente, sobre la colaboración con Naciones Unidas en Haití, el presidente Mulino descartó enviar personal panameño, limitando la ayuda a la cooperación y entrenamiento de las fuerzas policiales haitianas en territorio panameño. En cuanto a la política exterior, calificó de «muy cordial» su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció a Panamá como un país colaborador.