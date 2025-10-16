Presidente Mulino y Secretario General de la OEA evalúan situación geopolítica del hemisferio

• El presidente Mulino resaltó el liderazgo de Panamá dentro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) como un foro clave para la integración y la búsqueda de soluciones dialogadas en la región.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para abordar la situación geopolítica del hemisferio. La conversación se centró en los esfuerzos del organismo multilateral para promover la paz, la prosperidad, la democracia y la no discriminación en la región.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de la próxima Cumbre de las Américas, un encuentro que reunirá a los Jefes de Estado y de Gobierno del continente en República Dominicana. El objetivo de la cumbre es debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse con acciones frente a los desafíos presentes y futuros.

Respaldan Cumbre Presidencial por Bicentenario Anfictiónico

En la reunión, el secretario general Ramdin manifestó su apoyo a la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, que tendrá lugar el próximo año 2026.

Este histórico evento, convocado en su momento por Simón Bolívar, buscó la unión o confederación de los nuevos Estados americanos. En el marco de esta conmemoración, la OEA respaldará una cumbre de presidentes que se desarrollará en 2026 en el país.

Por su parte, el presidente Mulino resaltó el papel de Panamá como líder dentro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). El mandatario destacó este foro como un espacio crucial de integración regional que busca soluciones dialogadas para defender los valores de cada una de las naciones miembro.