Panamá avanza hacia membresía plena del Mercosur: Mulino y Peña conversan sobre integración Mercosur

Mulino y Peña evalúan avances de la integración Mercosur en Oslo

• Panamá, actualmente Estado Asociado, busca convertirse en miembro pleno del Mercosur, y su potencial logístico fue un punto central de la conversación entre los presidentes Mulino y Peña.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Oslo, Noruega.- El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió en Oslo, Noruega, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para abordar diversos puntos de la agenda bilateral y regional, con un enfoque particular en la integración Mercosur. El encuentro se centró en la participación de Panamá en la próxima cumbre del bloque suramericano.

Panamá y la Integración en el Bloque Mercosur

El diálogo entre los mandatarios se enfocó en el estado actual de la integración Mercosur, del cual Panamá ya es un Estado Asociado y aspira a alcanzar la membresía plena en un futuro próximo. Los presidentes Mulino y Peña revisaron los avances de esta integración en un bloque considerado la quinta economía más grande del mundo.

Potencial logístico panameño para el Mercosur

Un tema de interés mutuo en la conversación fue la utilización del potencial logístico de Panamá. El presidente Peña, junto a otros países miembros como Brasil y Argentina, expresaron su interés en aprovechar la plataforma logística panameña como un acceso eficiente a otros mercados internacionales.

Seguridad y combate al crimen organizado

Además de los aspectos económicos y de integración regional, los líderes de Panamá y Paraguay abordaron cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad internacional. Mulino y Peña conversaron sobre las estrategias y el combate conjunto contra las redes del crimen organizado que operan en la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: