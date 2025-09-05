Presidente Mulino se reúne con armadores japoneses para fortalecer registro de buques panameño

Panamá y Japón reafirman lazos para potenciar el registro de buques

Representantes de la industria marítima japonesa reiteraron su lealtad al registro de buques panameño, destacando la importancia del Canal y la bandera de Panamá para su flota.

Panamá busca fortalecer su posición en la industria marítima global al comprometerse con mejoras en el registro de buques, atendiendo las recomendaciones de los armadores japoneses.

(5/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en Tokio con los principales líderes de la Asociación de Armadores de Japón con el objetivo de reforzar el registro de buques panameño, promoviendo una plataforma digital más ágil y un servicio más eficiente.

Durante el encuentro, Hitoshi Nagasawa, de la Asociación de Armadores, subrayó que Panamá, su Canal y el registro de naves son piezas fundamentales para la industria marítima japonesa. Afirmó que aproximadamente el 50% de la flota de Japón opera bajo bandera panameña y que sus embarcaciones utilizan con regularidad la vía interoceánica.

El presidente Mulino informó a la delegación japonesa sobre las reformas que el Gobierno panameño está llevando a cabo en la ley del Registro de Buques para optimizar la atención a sus clientes, especialmente a Japón, que es el principal. «Necesitamos sus recomendaciones sobre cómo podemos mejorar nuestro servicio», comentó el mandatario.

Por su parte, Yukikazu Myochin, vicepresidente de la Asociación, resaltó la vital importancia del Canal de Panamá para el comercio marítimo internacional y felicitó al país por sus esfuerzos para asegurar la operatividad de la ruta. Hizo mención a la respuesta de Panamá ante la reciente temporada de sequía y al proyecto del río Indio, diseñado para garantizar el suministro de agua tanto para la operación del Canal como para el consumo de la población panameña.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, que también participó en la reunión, comunicó a los armadores japoneses que las tarifas de peaje se mantendrán estables hasta septiembre de 2026. Aseguró que cualquier futura modificación de tarifas se someterá al habitual proceso de consulta pública.

Hirofumi Kuwata, vicepresidente de Mitsui O.S.K. Lines Ltd., empresa miembro de la Asociación, expresó su gratitud por el servicio de alta calidad que ofrece la bandera panameña. «Tenemos que reconocer que el registro de Panamá es el que más nos apoya, y nosotros continuaremos brindando nuestro apoyo», afirmó Kuwata. Además, destacó que la Asociación está promoviendo la formación de tripulantes panameños a bordo de los buques japoneses, como parte de un programa de cooperación bilateral.

El director de Marina Mercante de Panamá, Ramón Franco, valoró la confianza de los armadores japoneses, asegurando que el registro de buques panameño se adhiere a los estándares de seguridad internacional y protección ambiental. Finalmente, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, concluyó que Panamá actuará con reciprocidad a la lealtad de los armadores de Japón, garantizando un servicio de alta eficiencia y adaptado a los nuevos desafíos globales.