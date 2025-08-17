Multas por B/.24,975.00 por no rotular productos sucedáneos según Ley 113: Acodeco

Acodeco impone más de B/.24 mil en multas por incumplimiento en productos sucedáneos

Solo 25 de 171 verificaciones cumplieron con el etiquetado obligatorio de productos sucedáneos en seis provincias.

Los consumidores pueden denunciar irregularidades en productos sucedáneos mediante canales digitales de Acodeco.

(17/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aplicó 103 sanciones en primera instancia, por un monto total de B/.24,975.00, a diversos agentes económicos que incumplieron la Ley 113 de 2019, relacionada con la correcta identificación de productos sucedáneos o de imitación.

La normativa exige que estos productos mantengan un letrero visible que indique si se trata de un sucedáneo o imitación, el nombre en idioma español y el país de origen. Esta medida busca garantizar que los consumidores puedan distinguir claramente entre un producto original y uno de imitación, evitando confusiones en el punto de venta.

Durante el presente año, Acodeco ha realizado 171 verificaciones en seis provincias del país. De estas, solo 25 establecimientos cumplieron con lo establecido en la ley, mientras que 141 presentaron irregularidades. Cabe destacar que las etiquetas adheridas al anaquel, que contienen únicamente precios o códigos de barra, no se consideran válidas como letreros informativos.

Los consumidores pueden reportar incumplimientos de forma anónima a través del asistente virtual Sindi, WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en las redes sociales oficiales de AcodecoPma y su página web. Las denuncias deben incluir una descripción clara de la falta, junto con el nombre y ubicación exacta del establecimiento comercial.