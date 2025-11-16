Interinstitucionalidad: Diversas entidades y emprendedores unen esfuerzos para la gestión ambiental

Múltiples entidades coordinan jornada de gestión ambiental en Panamá

• Una amplia convocatoria interinstitucional y de emprendedores se unió para realizar una jornada de impacto en la gestión ambiental, incluyendo a MiAMBIENTE, MINSA, y CREHO.

(16/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una amplia coalición de entidades públicas, organizaciones no gubernamentales y emprendedores se unió en una jornada de colaboración enfocada en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el país. La iniciativa congregó a múltiples actores con el objetivo de impulsar acciones coordinadas en el ámbito ecológico.

Participación Interinstitucional en la Jornada de Gestión Ambiental

La jornada contó con la activa participación de funcionarios pertenecientes a diversas instituciones del Estado, tanto de la sede central como de las regionales.

Entre las entidades públicas que se sumaron a la actividad se encuentran el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), el Ministerio de Salud (MINSA), la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional de los Servicios Público (ASEP) y el Ministerio de Cultura (MiCultura).

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), con representación de su sede central y la regional de Panamá Oeste, jugó un papel central en la coordinación del evento. Además, se sumó la experiencia del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para Hemisferio Occidental (CREHO).

Alianzas con Emprendedores y Organizaciones Privadas

La iniciativa destacó por la inclusión del sector privado y de la sociedad civil organizada. En la actividad participaron activamente emprendedores y organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente y el desarrollo local.

Entre los grupos que se sumaron a esta gestión ambiental conjunta estuvieron Creaciones Lesmari, Tortuguias, MARALLIANCE y Tripea lo tuyo, demostrando el compromiso de diversos sectores en la protección de los recursos naturales del país. Este esfuerzo mancomunado subraya la importancia de la colaboración multisectorial para alcanzar metas de sostenibilidad a nivel nacional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: