Panamá y cuatro municipios metropolitanos habilitan puntos de acopio para arbolitos de Navidad post-fiestas

Inicia campaña nacional de recolección de arbolitos de Navidad en cinco municipios de Panamá

• Del 7 al 11 de enero de 2026, la ciudadanía podrá llevar sus arbolitos de Navidad a los puntos de acopio habilitados, contribuyendo a la gestión responsable de residuos orgánicos tras las fiestas.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, en colaboración con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), han anunciado el inicio de la campaña nacional para la recolección y aprovechamiento de los arbolitos de Navidad. Esta acción, que cuenta con el apoyo de la Cámara de Reciclaje de Panamá, empresas privadas y diversas organizaciones, se alinea con la agenda de sostenibilidad del Gobierno Nacional para fortalecer la gestión responsable de residuos y promover la coordinación entre instituciones y gobiernos locales.

Objetivo: Evitar la Disposición Inadecuada de Residuos

La campaña tiene como propósito principal evitar que los arbolitos de Navidad sean dispuestos de manera inadecuada en calles o vertederos improvisados, prácticas que generan malos olores, acumulación de residuos orgánicos y riesgos de quema a cielo abierto. Para lograrlo, se habilitaron puntos oficiales de acopio en los cinco municipios participantes, permitiendo a la ciudadanía deponer sus árboles de forma segura y ambientalmente responsable.

Puntos de Acopio Habilitados por Distrito

Los centros de acopio estarán habilitados desde el 7 hasta el 11 de enero de 2026, periodo en el que las familias podrán entregar sus árboles una vez concluida la temporada navideña.

• Distrito de Panamá: Cinta Costera – Calidonia; Atlapa – San Francisco; USMA – Bethania; Arena Roberto Durán – Juan Díaz; Leafsinc – Multiplaza; Panamá Compost – Río Abajo; MiAMBIENTE Panamá Norte (Plaza Princesa de Gales); MiAMBIENTE Sede Central en Albrook; Juntas Comunales de Don Bosco y Las Cumbres.

• La Chorrera: Parque Libertador.

• Colón: Paseo Marino y la sede regional de MiAMBIENTE.

• Arraiján: Bulevar de Westland Mall y el Parque de Brisas del Golf.

• San Miguelito: Jardín Omar Torrijos de Los Andes 2.

MiAMBIENTE extiende una invitación a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa nacional en pro de un país más limpio y ordenado.

Transformación en Compost y Economía Circular

Los arbolitos de Navidad que sean recolectados serán procesados por empresas y ONG´s aliadas para transformarlos en compost y otros subproductos. Estos materiales serán utilizados para la recuperación de suelos y diversas acciones de economía circular. Entre los aliados estratégicos para el compostaje se encuentran Bliss, Leafsinc, Panamá Compost, GeoAzul y Compostniendo el Planeta, todos ellos miembros de la Cámara de Reciclaje de Panamá. También se suma la empresa de recolección de residuos Panama Waste Management (PMW).

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó la colaboración: «Esta campaña demuestra que cuando municipios, instituciones y empresas trabajan de manera coordinada podemos convertir un residuo de temporada en un recurso útil para el país. A futuro seguiremos promoviendo acciones concretas de economía circular, para beneficio del bien común».

Por su parte, el administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, indicó que la Autoridad de Aseo se une a MiAMBIENTE y los municipios para el desarrollo de esta campaña anual que garantiza la correcta disposición de los arbolitos de Navidad. Moreno confirmó que el equipo operativo de la AAUD desplegará personal, equipos y rutas especiales para movilizar los árboles entregados en los centros de acopio durante el periodo establecido.