El Museo de Arte Contemporáneo lanza concurso internacional para diseñar su nueva sede

Con el objetivo de proyectar la identidad cultural de Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo inicia el proceso de recepción de propuestas para un espacio que promueva el encuentro ciudadano.
Abren convocatoria arquitectónica para el nuevo edificio del Museo de Arte Contemporáneo
El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá invita a arquitectos nacionales e internacionales a proponer un diseño innovador, abierto y sostenible para su futura sede en la capital.
(14/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) anunció oficialmente la apertura del Concurso Internacional de Arquitectura destinado al diseño de su nueva sede. Esta ambiciosa convocatoria tiene como propósito fundamental imaginar un recinto museístico que sea abierto y sostenible, concebido como un espacio que establezca un diálogo fluido con la ciudad, fomente el encuentro comunitario y proyecte la identidad cultural panameña hacia la región y las futuras generaciones.
Cronograma y fases del certamen
La institución ha definido una hoja de ruta estricta para el desarrollo de esta competencia internacional. El proceso de inscripciones inició formalmente el 13 de enero de 2026, marcando el comienzo de una etapa donde profesionales de la arquitectura de diversos países podrán postular sus visiones creativas para el Museo de Arte Contemporáneo.
El calendario oficial del concurso establece las siguientes fechas determinantes:
• Fase 1 (Cierre de convocatoria y entrega de propuestas): Hasta el 29 de marzo de 2026.
• Publicación de resultados finales: 25 de mayo de 2026.
Objetivos y bases del proyecto
El diseño propuesto para la nueva infraestructura del Museo de Arte Contemporáneo debe responder a criterios de sostenibilidad y funcionalidad, permitiendo que la arquitectura actúe como un catalizador social. La organización busca que el nuevo edificio no sea solo un contenedor de obras de arte, sino una pieza arquitectónica que acoja diversas manifestaciones culturales y dialogue con el entorno urbano de Panamá.
Los interesados en participar pueden consultar los objetivos específicos del concurso, los requisitos detallados para la inscripción y descargar las bases completas a través del micrositio oficial habilitado por la institución. Este proceso representa un hito en la historia del Museo de Arte Contemporáneo, al buscar una renovación estructural que esté a la altura de las demandas del panorama artístico contemporáneo global.
Más detalles del Concurso: MAC Panamá – Concurso Abierto Internacional para el Diseño Arquitectónico de la Nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá – MAC
