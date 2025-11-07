Festival familiar Nación Kids transformará el Parque Omar de Panamá en marzo de 2026

Parque Omar será un universo de aventura, arte y ciencia con el festival Nación Kids

• El evento cuenta con el respaldo de la Junta Comunal de San Francisco y el Despacho de la Primera Dama y ofrecerá zonas temáticas dedicadas a la música, el arte, la ciencia y la cultura.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de la conmemoración del Día Universal del Niño (20 de noviembre), la productora Palmera anunció los detalles de Nación Kids, un festival familiar que se realizará como gran cierre del verano panameño. El evento transformará el Parque Recreativo Omar en un universo de aventuras, creatividad y aprendizaje los días 7 y 8 de marzo de 2026.

El festival, que cuenta con el respaldo de la Junta Comunal de San Francisco y el Despacho de la Primera Dama de Panamá, propone un concepto único: un espacio diseñado para que la familia viva una experiencia inmersiva, educativa y segura. Durante dos días, el Parque Omar se convertirá en una nación con espacios dedicados a la música, el arte, la ciencia, el deporte, la gastronomía, la naturaleza y la cultura.

“Como organizadores de Panamá Crossroads, Nación Kids hereda la magia, esencia y visión de nuestro festival, adaptada ahora para que los niños y sus familias sean los protagonistas absolutos”, destacó la Productora Palmera.

Un pasaporte hacia la aventura y el aprendizaje

Lo que diferencia a Nación Kids de otros eventos familiares es su enfoque en el aprendizaje activo. Cada zona está diseñada no solo para entretener, sino también para estimular la curiosidad, la creatividad y el trabajo en equipo en un entorno seguro y alegre.

Cada niño recibirá un “pasaporte de explorador”, un mapa personal que lo guiará a través de las distintas zonas temáticas del festival. En cada parada podrá vivir nuevas experiencias, sellar su pasaporte y crear recuerdos inolvidables junto a su familia.

Entre las experiencias destacadas se incluyen:

• Escenarios musicales.

• Zonas inflables gigantes.

• Cine al aire libre y experiencias inmersivas.

• Talleres de arte.

• Áreas deportivas.

• Un rincón ecológico.

• Shows itinerantes que mantendrán la magia viva durante toda la jornada.

El apoyo institucional de la Junta Comunal de San Francisco y del Despacho de la Primera Dama refuerza la visión de crear espacios públicos que fortalezcan los vínculos familiares, promuevan el sano esparcimiento y ofrezcan oportunidades de crecimiento en ambientes positivos y enriquecedores.

Nación Kids llega para inspirar a una nueva generación a explorar, imaginar y aprender, consolidando a Panamá como un país que apuesta por la niñez, la educación y la cultura del bienestar familiar.